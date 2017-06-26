Ученые выяснили, как жили первые многоклеточные организмы Земли

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Первые многоклеточные существа на нашей планете были похожи не на гидр, морских губок или других неподвижных беспозвоночных, а на трилобитов и прочих подвижных существ, добывавших пищу самостоятельно, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Палеонтологи давно привыкли работать с окаменелостями, которые покажутся очень странными биологам, работающим с живыми организмами. Но если мы опускаемся на самое дно в истории жизни на Земле, то тогда окаменелости становятся еще более причудливыми. У них нет хвоста, ног, скелета, глаз или любых других черт, которые помогли бы понять, к какой ветви "древа жизни" принадлежали их обладатели, что делает нашу работу очень сложной", — поясняет Саймон Даррох (Simon Darroh), палеонтолог из университета Вандербильта.

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Изначально ученые считали, опираясь на немногочисленные окаменелости этого периода, что самые древние и примитивные животные того времени, так называемые рангеоморфы, вели сидячий образ жизни и были похожи на современных губок. Недавно палеонтологи начали в этом сомневаться, так как необычный характер размножения рангеоморфов требует наличия у них способности к самостоятельному передвижению.

Даррох и его коллеги пришли к похожим выводам крайне необычным путем, просчитав "гидродинамические" характеристики одного из самых необычных эдиакарских существ, примитивных прото-членистоногих Parvancorina, останки которых находили в Архангельской области и в Австралии.

Эти существа отличаются особенно необычным обликом – они похожи на согнутую букву Т, микроскопический якорь или лук со стрелой и в целом напоминают трилобитов и других примитивных обитателей моря времен Кембрия и других поздних исторических эпох. Грани этой "буквы" или "якоря" были заметно толще по сравнению с остальным телом данного существа, и ученые предполагали, что к ним прикреплялись складки, при помощи которых Parvancorina "выуживали" планктон из морской воды.

Внешнее сходство этого существа с трилобитами и его "сидячий" образ жизни, как вспоминает Даррох, уже вызывали споры среди ученых. Многие скептики указывали на то, что колонии Parvancorina росли в "неправильном" направлении, прикрепляя свои "якори" не в том направлении, в котором через них должна была проходить вода вместе с приливами и отливами.

Авторы статьи проверили подобные утверждения, создав трехмерные компьютерные модели нескольких особей Parvancorina, заметно отличающихся своим видом и размерами, и просчитав то, как их тело будет взаимодействовать с водой.

Как показали эти расчеты, анатомия тела этих доисторических "якорей" была совершенно не приспособлена для сидячего образа жизни, так как она не всегда перенаправляла потоки воды в те места, где находились предположительные фильтрующие органы этих беспозвоночных. Иными словами, если характер течения менялся, то тогда колонии Parvancorina были бы полностью лишены пищи и умирали бы от голода.

Соответственно, это позволяет говорить о двух возможных вещах – Parvancorina могли быть или свободноплавающими организмами, способными самостоятельно находить и ловить добычу, или же они могли поворачивать себя или даже ползать по дну, если они вели сидячий образ жизни. Если это действительно было так, то эдиакарская фауна была гораздо более разнообразной и "динамичной", чем мы представляем это себе сегодня, заключает ученый.

