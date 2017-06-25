В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Клифорнии с десятью спутниками связи Iridium NEXT, компания SpaceX ведет прямую трансляцию старта ракеты.

Запуск ракеты-носителя был дан в 23.25 мск. Для SpaceX это второй за неделю коммерческий запуск Falcon 9, ранее в пятницу аналогичная ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с телекоммуникационным спутником для Болгарии.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 аппаратов.

Первые десять Iridium NEXT были запущены в январе текущего года, второй запуск должен был состояться в апреле, но был перенесен из-за сложностей в графике запусков SpaceX, возникших из-за нештатной ситуации (с ракетой Falcon 9) в сентябре (прошлого года).

В рамках нынешнего старта компания вновь намерена осуществить посадку первой ступени ракеты-носителя на баржу в океане для ее последующего использования.