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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как видят мир люди-"эхолокаторы"

18:4925.06.2017
(обновлено: 19:00 25.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУченые выяснили, как люди-эхолокаторы ориентируются в пространствеУченые выяснили, как люди-эхолокаторы ориентируются в пространстве
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Уникальные люди-"эхолокаторы", способные "видеть" препятствия и предметы при помощи ушей, используют для этих целей не только эхо, но и породивший его звук, что отличает их от летучих мышей, рассказали шведские ученые, выступавшие на конференции Акустического общества Америки, проходящей в Вашингтоне.

Персонаж комиксов Marvel Сорвиголова обладал необычной суперспособностью - эхолокационным зрением
© Flickr / Shaun Wong
Ученые: слепые люди-"эхолокаторы" действительно видят ушами
"Способность к эхолокации является побочным продуктом существования нашего слуха, и поэтому мы можем ориентироваться по звуку не так хорошо, как это делают летучие мыши. Тем не менее, мы можем сравнить то, как работают уши и мозг людей и рукокрылых и понять, как можно улучшить эти необычные навыки", — рассказывает Бо Шенкман (Boe Schenkman) из Королевского технологического института Швеции в Стокгольме.

Идея создать подобное устройство появилась у ученых благодаря существованию небольшой группы ослепших людей, которые загадочным образом приобрели способность использовать постукивания трости, щелчки языком или пальцами для того, чтобы ориентироваться в пространстве. 

Ученые придумали новый способ обучения людей эхолокации
О существовании таких способностей человечество знает достаточно давно, однако полноценное научное изучение подобных людей началось лишь в 50 годы прошлого века. Пока среди нейрофизиологов нет единого мнения о том, чем является подобный навык с точки зрения работы мозга.

Только недавно ученые обнаружили, что эти люди-"эхолокаторы" действительно в прямом смысле видят звук. Оказалось, что их центр зрения полностью переключается на работу с ушами и использует воспринимаемые ими шумы для составления картины мира, действуя примерно таким же образом, как он раньше работал с глазами. 

Наблюдая за активностью мозга и поведением таких людей, Шенкман заметил, что эти люди ориентируются в пространстве по звуку не совсем так, как это делают летучие мыши. В отличие от рукокрылых млекопитающих, они используют для этих целей не только эхо, но и сам звук, который они издают для того, чтобы породить подобные звуковые "отражения".

Летучая мышь
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Летучие мыши и киты выработали почти одинаковые гены для эхолокации
Кроме того, инвалиды-"эхолокаторы" ориентируются не только по громкости звука и его высоте, но и по тембру звука, особенно по тому, насколько резко он звучит. Главным их отличием от зрячих людей является то, что они гораздо лучше понимают, как много времени проходит между разными звуками, и реже "смешивают" звуки, приходящие в их уши практически одновременно. 

Эти наблюдения, как надеется Шенкман, позволят ему создать методики обучения и компактные источники звука, которые помогут другим слепым людям, не обладающим подобным даром, научиться "эхолокации" и вернуть себе независимость движений и действий.

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