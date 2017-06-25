Ученые выяснили, как видят мир люди-"эхолокаторы"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Уникальные люди-"эхолокаторы", способные "видеть" препятствия и предметы при помощи ушей, используют для этих целей не только эхо, но и породивший его звук, что отличает их от летучих мышей, рассказали шведские ученые, выступавшие на конференции Акустического общества Америки, проходящей в Вашингтоне.
Идея создать подобное устройство появилась у ученых благодаря существованию небольшой группы ослепших людей, которые загадочным образом приобрели способность использовать постукивания трости, щелчки языком или пальцами для того, чтобы ориентироваться в пространстве.
Только недавно ученые обнаружили, что эти люди-"эхолокаторы" действительно в прямом смысле видят звук. Оказалось, что их центр зрения полностью переключается на работу с ушами и использует воспринимаемые ими шумы для составления картины мира, действуя примерно таким же образом, как он раньше работал с глазами.
Наблюдая за активностью мозга и поведением таких людей, Шенкман заметил, что эти люди ориентируются в пространстве по звуку не совсем так, как это делают летучие мыши. В отличие от рукокрылых млекопитающих, они используют для этих целей не только эхо, но и сам звук, который они издают для того, чтобы породить подобные звуковые "отражения".
Эти наблюдения, как надеется Шенкман, позволят ему создать методики обучения и компактные источники звука, которые помогут другим слепым людям, не обладающим подобным даром, научиться "эхолокации" и вернуть себе независимость движений и действий.