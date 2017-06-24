На спутнике Минобороны установили средства для зондирования Земли

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Новый спутник Минобороны РФ "Космос-2519", запущенный на орбиту в пятницу с Плесецка ракетой-носителем "Союз-2.1в", будет фотографировать космические объекты, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Космический аппарат представляет из себя космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки. В качестве полезной нагрузки на платформу установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли, аппаратура для съемки космических объектов", — рассказали в министерстве.

"Союз-2.1в" с аппаратом Минобороны на борту стартовал в пятницу в 21:04 мск с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Отделение спутника с блоком выведения "Волга" от второй ступени ракеты-носителя состоялось через 8 минут, в 21:12 мск.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту "Волгой" в расчетное время и в 22:27 мск пятницы его приняли на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2519".

Это третий успешный запуск легкой двухступенчатой ракеты "Союз-2.1в", находящейся на летно-конструкторских испытаниях.