Впервые восстановлено лицо мужчины, ставшего жертвой извержения Везувия

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На этом видео показан процесс компьютерного восстановления лица 50-летнего мужчины, жертвы Везувия. Это первый череп, который послужил основой для расчетов по методике восстановления контуров лица по костям. Череп для первого проекта по восстановлению выбрал итальянский археолог Пьер Паоло Петроне, сотрудник Университета Федерико II в Неаполе.
Для восстановления лица было сделано более 150 снимков черепа с помощью 3D-камеры с разных ракурсов. То, что у черепа не было зубов, сильно озадачило ученых, поэтому пришлось прибегнуть к снимкам зубных протезов виртуального донора-добровольца, с похожими данными черепа. Все остальные линии выводятся из соотношения костей, — это известно еще со времен создания методики советским антропологом Михаилом Герасимовым ("метод Герасимова" — восстановление внешнего облика человека на основе скелетных остатков).
В данном случае использовался метод компьютерного моделирования, который, конечно, не является идеальным инструментом для создания безукоризненно точных портретов по костям черепа. Однако данный облик может быть достаточно близким к портрету жителя Геркуланума, погибшего при извержении Везувия.