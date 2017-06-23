Ученые выяснили, как запах мужчин заставляет женщин думать о сексе

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Японские ученые раскрыли секрет работы мужских феромонов, наблюдая за тем, как запах самца действует на мозг и тело самки и заставляет ее готовиться к продолжению рода, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

"Всем хорошо известно, что некоторые вещества, и в особенности запахи, могут сильно влиять на поведение животных даже в том случае, если они впервые сталкиваются с ним. Мы предположили, что в мозге млекопитающих есть какой-то механизм, которые соединяет центр обоняния, воспринимающий эти молекулы, с "корректным" центром поведения", — рассказывает Кадзусигэ Тухара (Kazushige Touhara) из университета Токио (Япония).

Феромоны, сложные органические молекулы, выделяемые кожей и другими частями тела, играют огромную роль в жизни большинства животных. Многие насекомые общаются практически исключительно при помощи феромонов, используя их в качестве сигналов опасности, знака готовности к размножению и даже в качестве своеобразного "паспорта".

Пока не понятно, насколько сильно феромоны влияют на поведение людей – за последние годы ученые нашли примерно равное число свидетельств в пользу того, что они могут управлять действиями мужчин и женщин, как и того, что для человека это не характерно.

Тухара и его коллеги сделали большой шаг к получению окончательного ответа на этот вопрос, открыв особую область в мозге мышей, которая отвечает за инстинктивную реакцию на молекулы ESP1, брачные феромоны самцов.

Для поиска этой области ученые создали специальный вирус, который проникает в нервные клетки, где есть рецептор, распознающий молекулы феромона, и помечает их при помощи светящихся белков. Благодаря этому японские биологи смогли проследить за работой всей цепочки нервных клеток, участвующих в "считывании" химических сигналов и их передаче в мозг.

Эти наблюдения раскрыли несколько интересных вещей. К примеру, ученые обнаружили, что нервные клетки, отвечающие за передачу этого сигнала, соединены с разными частями миндалевидного тела, центра эмоций, в мозге самцов и самок. Эти различия, как считают японские биологи, объясняют то, почему самки начинают чувствовать стремление продолжить род при появлении феромонов самца, а самцы – становятся агрессивными.

И ту, и другую реакцию, как показали ученые, можно подавить, если отключить нервные клетки, отвечающие за передачу сигнала в миндалевидное тело. В таком случае самцы перестают агрессивно реагировать на запах "конкурентов", а самки перестают готовиться к спариванию – их позвоночник не вытягивается, как это обычно происходит при появлении запаха самца, и не возникают другие гормональные и физиологические реакции, предваряющие секс.

В свою очередь, принудительное включение этих нервных клеток приводило к противоположным результатам – агрессивность самцов вырастала даже при отсутствии феромонов других мышей, а у самок начиналась или усиливалась течка. Поиск аналогичных областей мозга у человека, как считают ученые, может помочь нам выяснить, влияют ли феромоны на наше поведение и понять, связаны ли с ними различные половые дисфункции.