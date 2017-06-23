США
23.0623 июня11:45МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России превратили углеродные нанотрубки в детектор аммиака

11:4423.06.2017
0130
© Фото : Иван БобринецкийДатчик аммиака, созданный российскими учеными из нанотрубокДатчик аммиака, созданный российскими учеными из нанотрубок
© Фото : Иван Бобринецкий

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Физики из Зеленограда и их зарубежные коллеги разработали сверхчувствительные датчики аммиака из углеродных нанотрубок, способные улавливать присутствие молекул этого газа в дыхании человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Nanotechnology.

"Наши детекторы пригодны для использования в медицинских целях. К примеру, мы можем анализировать состояние человека по его дыханию", — рассказывает Иван Бобринецкий из Национального исследовательского университета "МИЭТ" в Зеленограде, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году им прочили большое будущее в современной промышленности. Они обладают множеством полезных свойств — хорошей электро- и теплопроводностью, высокой прочностью и механической устойчивостью. Первые же эксперименты показали, что нанотрубки крайне сложно применять на практике из-за их малых размеров и сложностей в их соединении и сплетении в единые волокна.

Трехмерная визуализация углеродных нанотрубок переменного диаметра
© Фото : Joel Brehm, University of Nebraska-Lincoln Office of Research and Economic Development
Лед в углеродных нанотрубках не тает при 150 градусах Цельсия

С другой стороны, добавление нанотрубок в другие материалы или их "вставка" в клетки живых существ оказалось более перспективной вещью. К  примеру, недавно ученые выяснили, что встраивание нанотрубок в листья растений превращает их в сверхчувствительные детекторы взрывчатки, светящиеся при появлении в воздухе следов их молекул, а также утраивает эффективность фотосинтеза.

Бобринецкий и его коллеги нашли еще одно применение для нанотрубок, превратив их в сверхчувствительный датчик аммиака – газа, широко применяющегося в промышленности, и принимающего участие во многих жизненных процессах в организме человека и других животных. К примеру, присутствие аммиака в выдыхаемом воздухе может сигнализировать о наличии проблем с работой почек, печени или заражении бактериями Helicobacter pylori.

Ученые измеряют эффективность фотосинтеза в листе растения с углеродными нанотрубками
© Фото : Bryce Vickmark
Наночастицы помогли ученым утроить КПД фотосинтеза в листьях растений

Этот датчик, как рассказывают исследователи, работает примерно по тому же принципу, что и растение-"детектор" взрывчатки – электропроводность нанотрубок сильно меняется, если к ним временно присоединяются молекулы аммиака.

Руководствуясь этой идеей, Бобринецкий и его коллеги изготовили несколько прототипов подобных детекторов, "склеив" два типа нанотрубок, не содержащих в себе примесей и покрытых молекулами муравьиной кислоты.  Эти трубки, как объясняют физики, реагируют на присутствие молекул аммиака с разной силой, что позволяет точно измерять его концентрации даже в том случае, если в воздухе содержится лишь несколько десятков молекул аммиака на миллион других молекул.

Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО «Акрон»
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Аммиак и его воздействие на организм человека

Как показали эксперименты с этими датчиками, подобные сенсоры аммиака обладают несколькими плюсами по сравнению с обычными металлическими детекторами этого газа – они работают при комнатной температуре, требуют в разы меньше электричества и не требуют очистки. Соответственно, их можно применять не только для медицинских целей, но и наблюдений за экологической обстановкой на улицах города и в помещениях.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена