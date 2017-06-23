Индия произвела успешный запуск ракеты с 31 спутником

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Индия в пятницу произвела успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C38 с 31 спутником, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).
Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит 712 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Остальные 30 наноспутников в общей сложности весят 243 килограмма, при этом только один из них принадлежит Индии. Остальные 29 принадлежат 14 иностранным государствам: Австрии, Бельгии, Чили, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Словакии, Великобритании и США.
"Поздравляю ISRO с сороковым по счету успешным запуском ракеты-носителя Polar c 31 спутником из 15 стран. Мы гордимся вами!" — написал на своей странице в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В свою очередь Вильнюсский университет сообщил, что с территории Индии в пятницу на орбиту был запущен третий по счету литовский спутник Lituanica SAT-2, созданный учеными вуза совместно с компанией Nano Avionics. В сообщении университета сказано, что литовцы участвуют в проекте QB50, цель которого — запустить в космос ряд небольших спутников. По информации вуза, спутники будут исследовать нижние слои атмосферы. Проектом руководит бельгийский Фон Кармановский институт гидродинамики, над проектом более шести лет работали ученые из 23 стран и 50 университетов.
PSLV-C38 Successfully Launches Cartosat-2 Series Satellite along with 30 Co-passenger Satelliteshttps://t.co/cB4xCOOZ0a— ISRO (@isro) 23 июня 2017 г.