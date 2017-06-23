Индия произвела успешный запуск ракеты с 31 спутником

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Индия в пятницу произвела успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C38 с 31 спутником, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Сообщается, что ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота, Бенгальский залив.

Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит 712 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Остальные 30 наноспутников в общей сложности весят 243 килограмма, при этом только один из них принадлежит Индии. Остальные 29 принадлежат 14 иностранным государствам: Австрии, Бельгии, Чили, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Словакии, Великобритании и США.

"Поздравляю ISRO с сороковым по счету успешным запуском ракеты-носителя Polar c 31 спутником из 15 стран. Мы гордимся вами!" — написал на своей странице в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В свою очередь Вильнюсский университет сообщил, что с территории Индии в пятницу на орбиту был запущен третий по счету литовский спутник Lituanica SAT-2, созданный учеными вуза совместно с компанией Nano Avionics. В сообщении университета сказано, что литовцы участвуют в проекте QB50, цель которого — запустить в космос ряд небольших спутников. По информации вуза, спутники будут исследовать нижние слои атмосферы. Проектом руководит бельгийский Фон Кармановский институт гидродинамики, над проектом более шести лет работали ученые из 23 стран и 50 университетов.

PSLV-C38 Successfully Launches Cartosat-2 Series Satellite along with 30 Co-passenger Satelliteshttps://t.co/cB4xCOOZ0a — ISRO (@isro) 23 июня 2017 г.

Как сказал представитель факультета физики Вильнюсского университете Людас Тумонис, запуск нескольких небольших спутников вместо одного большого проводится из-за того, что разряженная в термосфере атмосфера останавливает большие спутники. "Благодаря использованию нескольких десятков небольших спутников в различных точках замеряют различные параметры термосферы. Если один спутник выйдет из строя — миссия сразу завершается, а если выйдут из строя несколько, как я их называю, миниатюрных спутников — мы сможем продолжать исследование. Кстати, все эти спутники вместе взятые стоят как один большой спутник", — приводятся в сообщении слова Тумониса.

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