Ученые выяснили, от чего зависит форма яйца птиц

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Форма и размеры яйца всех птиц, как выяснили ученые, зависит от одного параметра – как хорошо они умеют летать и как много они это делают, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Вопреки классическим представлениям о том, что управляет формой яйца, мы обнаружили, что на его размеры и очертания в первую очередь влияет способность летать. К примеру, птицы, которые хорошо летают, откладывают асимметричные или эллиптические яйца. Вдобавок, мы обнаружили, что мембрана яйца, а не его твердая оболочка, определяет его форму и порождает то многообразие яиц, которые можно увидеть в природе", — рассказывает Мэри Касвелл (Mary Caswell) из Принстонского университета (США).

К такому выводу ученые пришли, изучив больше 50 тысяч фотографий яиц примерно 1400 видов птиц, живущих на всех континентах Земли и занимающих все возможные экологические ниши. Для анализа столь большого числа фотографий ученые создали специальную компьютерную программу, которая измеряла "округлость" яиц, их размеры, раскраску и другие параметры, и сопоставляла их с особенностями анатомии пернатых.

Эта программа, как рассказывают биологи, учитывала то, как формируются яйца внутри организма птиц, и пыталась вычислить, какие структурные элементы яйца – его желток, белок, скорлупа и пленка – больше всего определяли его форму.

Как показали эти замеры, яйца птиц действительно очень разнообразны – по словам ученых, на Земле существует практически непрерывный набор яиц самых различных размеров, от очень маленьких и до очень больших, имеющих как круглую, так и вытянутую форму, полностью симметричных или очень асимметричных.

К большой неожиданности исследователей, главным индикатором формы яйца была не скорлупа или другие "тяжелые" его части, а мембрана – тонкая пленка, разделяющая скорлупу и белок. Как обнаружили Касвелл и ее коллеги, толщина пленки заметным образом различается для кончиков яйца и его середины, и эти различия в толщине фактически определяют то, как оно растет и вытягивается в эллипс или шар.

Устройство пленки, в свою очередь, определял другой неожиданный параметр – способность птиц летать. Как объясняют ученые, хорошо летающие птицы обладают достаточно "сплюснутым" телом с хорошей аэродинамикой, и это налагает особые ограничения на форму яйцеводов, внутри которых "растут" яйца. Благодаря этому яйца хорошо летающих птиц обладают вытянутой формой, часто сильно асимметричной по сравнению с яйцами нелетающих или плохо летающих пернатых.

Подобная зависимость между формой яйца и способностью к полету, как отмечают Касвелл и ее коллеги, могла быть характерна и для пернатых динозавров, вокруг жизни которых палеонтологи сегодня ведут ожесточенные споры. Возможно, что открытие яиц этих древних ящеров и сопоставление их формы с яйцами других гигантов мезозоя и современных птиц даст нам ответ на "вечный" вопрос палеонтологии – могли ли они летать или нет.