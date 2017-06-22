Генетики раскрыли необычную связь между сексом и болезнями сердца

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Генетики раскрыли необычную связь между коронарной болезнью сердца и успешностью продолжения рода, которая объясняет то, почему проблемы с сердцем и сосудами сегодня являются главной причиной смерти людей, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"В соответствии с теорией Дарвина, варианты генов, которые помогают индивиду выжить или продолжить свой род, должны распространяться по популяции, а "плохие" их версии – постепенно исчезать. С этой точки зрения существование коронарной болезни сердца совершенно необъяснимо, и мы пытались понять, почему это так, учитывая ее опасность для здоровья человечества", — рассказывает Шон Байарс (Sean Byars) из университета Мельбурна (Австралия).

Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляет два фактора – естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором – внутривидовая конкуренция за возможность продолжить свой род. В этой борьбе побеждают самые "яркие" особи, что приводит появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.

Причины существования полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых – часть биологов полагает, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другие считают, что подобная конкуренция защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной "гонке вооружений".

Байарс и его коллеги открыли необычную связь между этими "половинками" эволюции, которая сделала человека генетически и эволюционно предрасположенным к развитию проблем с сердцем и сосудами в пожилом возрасте, изучая вариации в ДНК нескольких сотен жителей Европы, Африки и Азии, связанных с коронарной болезнью сердца.

Этот анализ привел к необычным выводам – оказалось, что мутации, способствующие развитию подобных проблем со здоровьем в старости, не исчезали из генофонда, а наоборот, распространялись и накапливались в нем. Иными словами, носители негативных изменений в структуре генов, которые ведут к развитию коронарной болезни, оставляли больше потомства и чаще продолжали род, чем другие люди.

Подобное "нарушение" теории эволюции, как считают Байарс и его коллеги, связано с половым отбором – какие-то изменения, которые повышают вероятность появления проблем с сердцем в пожилые годы жизни, по всей видимости, помогали их владельцам привлекать внимание представителей противоположного пола или увеличивали шансы зачатия ребенка.

В пользу этого говорило то, что многие из этих генов были больше всего активны в половых органах или железах, а также определяли время наступления половой зрелости, время начала менструации, менопаузы и вероятность выживания после родов.

"Эволюция, похоже, выработала интересный компромисс, благодаря которому коронарная болезнь сердца начинает проявлять себя только на 40 или 50 году жизни, когда время для продолжения рода уже ушло. Все это не означает, что женщины, рожающие большое число детей, умирают чаще от проблем с сердцем – мы просто говорим о том, что коронарная болезнь является побочным продуктом высокой плодовитости людей", — объясняет Байарс.

Все это, как заключает ученый, говорит о том, что коронарная болезнь сердца и другие проблемы сердечно-сосудистой системы широко распространены сегодня не из-за развития цивилизации и ухудшения экологии, а по глубоким эволюционным причинам, связанным с тем, как наши предки выживали и размножались в далеком прошллом.