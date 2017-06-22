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РИА Наука
РИА Наука

Глаза моли помогут ученым защитить смартфоны от солнечных бликов

17:0422.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГлаза моли помогли ученым создать пленку, не отражающую светГлаза моли помогли ученым создать пленку, не отражающую свет
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Физики из США создали "вечное" антибликовое покрытие для экранов мобильных телефонов и любых других гаджетов, которое работает по тем же принципам, по которым устроены глаза обычной моли, говорится в статье, опубликованной в журнале Optica.

"Наши гибкие пленки можно устанавливать на смартфоны или планшеты, что будет делать их экраны яркими и четкими даже на ярком солнце на улице. Помимо того, что они почти не отражают свет, наши пленки к тому же защищены от царапин и могут самоочищаться, что спасет экраны телефонов от накопления на них пыли и следов жирных пальцев", — рассказывает Шин-цон У (Shin-Tson Wu) из университета Центральной Флориды в Орландо (США).

Последние годы физики, химики и инженеры активно изучают устройство отдельных органов и тел живых организмов, пытаясь использовать "изобретения эволюции" в новых технологиях и приборах.

Коса. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
Физики придумали, как можно сплести сверхпрочную броню из волос

Так, американские физики создали "идеальные" медицинские иглы и пластырь, изучив устройство игл дикобраза и сосков паразитических червей, а их канадские коллеги повысили прочность стекла в 200 раз, используя секреты устройства раковин моллюсков. Роботы, имитирующие манеру движения или "мышления" животных, уже достигли рекордных скоростей движения, а крылья бабочек помогли британским ученым удвоить КПД солнечных батарей в два раза.

У и его коллеги добавили в число подобных природных "ноу-хау" глаза моли, которые, как оказалось, можно использовать для создания прозрачных пленок, абсолютно не отражающих свет и при этом не мешающих работе сенсорного экрана.

Как рассказывают авторы статьи, моль и многие другие насекомые, обладающие крупными фасетчатыми глазами, сталкиваются с почти той же проблемой, что и обладатели смартфонов. Блики мешают им видеть в темноте, а отражение света от поверхности глаз в дневное время суток помогает хищникам находить этих бабочек, обычно сливающихся с корой деревьев или другими предметами.

Солнечное тепло, отражаемое крыльями бабочки на ее брюшко
© Фото : Shanks et al.
Крылья бабочек помогли ученым удвоить КПД солнечных батарей

Физики еще несколько десятилетий назад обнаружили, что в реальности этого не происходит – глаза моли устроены таким образом, что они практически не отражают свет и не дают бликам появиться на своей поверхности. Ученые достаточно давно пытаются скопировать их структуру, но это не удавалось сделать до настоящего времени из-за сложного устройства глаз моли.

Команде У удалось решить эту проблему благодаря технологии "самосборки" наночастиц, способных без вмешательства со стороны человека объединяться в узоры, похожие на то, как выглядит поверхность глаза моли. Это позволяет производить пленки, покрытые подобными наночастицами в автоматическом режиме, а не собирать их вручную, как это пытались делать другие физики.

Инъекционная игла, созданная по подобию ее природного аналога на спине дикобраза
© Karp Lab / PNAS
Ученые раскрыли секрет необыкновенной колючести игл дикобразов

Как показали первые "полевые" испытания этой пленки, она примерно в четыре раза повышает контраст картинки на экране смартфона при нахождении на ярко освещенной улице, и в 10 раз – внутри помещения или в тени. Сейчас ученые работают над улучшением механических свойств этой пленки для того, чтобы сделать ее более пригодной для работы в "полевых" условиях. Помимо антибликовых покрытий, эти пленки можно использовать и для повышения эффективности солнечных батарей, которые будут поглощать благдаря им больше света, чем обычно.

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