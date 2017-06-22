Путин отметил роль ученых в победе в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с академиками Российской академии наук отметил роль ученых в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.

"Сегодня, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, день, когда враг вероломно напал на нашу родину. И не могу не вспомнить огромный вклад, который внесла советская, российская наука в победу над врагом", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны советские ученые создали лучшие образцы оружия в мире.

"Это признано всеми экспертами, лучший танк Второй мировой войны – Т-34, это минометы известные "Катюша", сегодня подобная система называется системами залпового огня. Это наши штурмовики – одни из самых лучших в мире", — сказал Путин.

На сегодняшний день, по мнению президента, перед российскими учеными стоят не менее серьезные задачи.

"Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики. Причем сделать это так, чтобы страна наша не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции с тем, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров. Такие шансы у нас, безусловно, есть, несмотря на все потери, которые российская наука понесла в середине 90-х – начале 2000-х годов", — подчеркнул президент.

По его словам, российские ученые сейчас обладают большим потенциалом и хорошей базой для дальнейшего развития, а также имеют ряд достижений мирового уровня.