Астроном: приближающийся астероид пройдет очень далеко от Земли

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Астероид, якобы угрожающий Земле, пройдет на расстоянии, в 10 раз превышающем расстояние от нашей планеты до Луны, и не сможет причинить вреда, считает старший научный сотрудник Государственного Астрономического института им. Штернберга (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.
"Объект пройдет на расстоянии 4 миллиона километров от Земли, то есть в 10 раз дальше Луны", — сказал РИА Новости Сурдин.
Эксперт уточнил, что в год на расстоянии, сопоставимом с тем, на котором пройдет астероид 441987(2010NY65), мимо Земли проносится не менее трех-четырех похожих небесных тел.