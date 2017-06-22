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РИА Наука
РИА Наука

Спиридонов: в моей жизни есть вещи поинтереснее, чем пересадка тела

14:4422.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВалерий СпиридоновВалерий Спиридонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказал РИА "Новости" о том, что он думает об первой операции по трансплантации головы, которая будет проводиться в Китае без его участия, и как он относится к инициативам доктора Серджио Канаверо по сбору денег для ее проведения в России.

В конце февраля 2015 года итальянский хирург Серджио Канаверо объявил о запуске амбициозного проекта HEAVEN/AHBR, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной мозг с головным мозгом при помощи особой процедуры, которую он называет "протокол GEMINI".

На призыв Канаверо откликнулся российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за дистрофии мускулов. Россиянин страдает синдромом Верднига-Гоффмана — тяжелым генетическим заболеванием, которое постепенно лишает человека возможности двигаться.

Валерий Спиридонов, кандидат на трансплантацию головы, и доктор Канаверо
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Команда Канаверо сделала следующий шаг к пересадке головы

Мнения нейрохирургов относительно возможной операции разделились: некоторые не исключают такой возможности в принципе, но не уверены в успехе операции, другие считают пересадку головы авантюрой, которая неминуемо окончится неудачей.

Несмотря на скепсис научного сообщества, Канаверо и его единомышленник, китайский нейрохирург Жень Сяотин (Ren Xiaoting) из университета Харбина, готовятся провести первую операцию по пересадке тела в конце этого года на территории Китая, чье правительство выдало разрешение и средства на проведение подобного эксперимента.

— Валерий, как вы относитесь к тому, что первая операция по пересадке тела будет проводиться не с вашим участием?

—  Я абсолютно спокойно отношусь к происходящему. Я не считаю работу с Канаверо главным проектом своей жизни. Хотя, безусловно, он многое изменил и дал массу новых возможностей, эффективное использование которых стало отдельным удовольствием для меня. Например, мне удалось создать объединение "Стремление к жизни", которое позволяет профессионалам и просто интересующимся людям популяризовать и развивать новейшие и зарекомендовавшие себя достижения науки в целом и медицины в частности.

Валерий Спиридонов, кандидат на трансплантацию головы, и доктор Канаверо
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Канаверо: названо имя первого кандидата на пересадку головы в Китае

Так же я являюсь членом команды, создающей первого в мире массового потребительского робота-помощника, способного взять на себя часть тяжелой работы при перемещении грузов и багажа. А так же веду разработку "умного" инвалидного кресла. Таким образом, у меня в жизни сейчас есть много более интересных и приятных дел, чем подготовка к противоречивой операции по пересадке тела. Так что, все к лучшему! К тому же у меня есть девушка, и мы много путешествуем вместе.

— С чем связано то, что операция будет проводиться в Китае?

—  Дело в том, что доктор Канаверо всегда имел под рукой несколько вариантов по проведению операции с расчетом на то, что сработает хоть один из них. Случилось так, что сыграла китайская карта. Правительство Китая оказалось наиболее гибким и способным принимать дальновидные смелые решения, дав ускорение, в том числе, и наиболее созидательной отрасли науки — медицине.

Финансирование исследований по восстановлению спинного мозга по методу Канаверо в Китае ведется из бюджета, работы проводятся в Харбине. Логично, что они оказались готовы лучше, чем кто-либо.

Валерий Спиридонов и доктор Серджио Канаверо
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Серджио Канаверо заявил о почти полной готовности к пересадке головы

Могу сказать, что, со своей стороны, я получал от ведущих российских ученых и медиков самую серьезную профессиональную поддержку. Естественно, что не эти люди должны обеспечивать организацию и финансирование экспериментов, это должно находиться в ведении государства и правительства.

— Поддерживаете ли вы призывы Канаверо по спасению вашей жизни и рассматриваете альтернативные, менее экстремальные методики борьбы с болезнью?

—  Я считаю, что сегодня мне уже необходимо брать своё здоровье в собственные руки. К счастью, при моем заболевании существует вполне опробованная, проводимая достаточно часто в подобных случаях операция по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом, а не согнутом как у меня, состоянии.

Валерий Спиридонов
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
Спиридонов: пересадка головы – ключ в трансплантологический космос

Данная операция осуществляется в нескольких местах в России, и служит для существенного улучшения состояния здоровья пациентов с моим диагнозом. После неё становится легче дышать, перемещаться в транспорте, и просто сидеть. Конечно, она не вернёт крепость мышц и не позволит ходить, но качество жизни изменится радикально позитивным образом.

Она стоит не таких фантастических денег, как операция Канаверо. Гораздо более достижимых – 2,4 миллиона рублей. Не смотря на всю мою деятельность и плодотворную работу, лично мне трудно накопить эту сумму в одиночку. Все, кто считает мою деятельность достойной поддержки — могут помочь мне здесь, на платформе Generosity.

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РИА Наука
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