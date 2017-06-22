Ученые из РФ представят первый в мире 3D-принтер для печати тремя металлами

НОВОСИБИРСК, 22 июн — РИА Новости. Российские ученые представят в начале 2018 года первый в мире 3D-принтер для печати тремя металлами, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов – совместный проект ФПИ, Минобрнауки, Нижегородского госуниверситета и Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ — закончит в начале 2018 года разработку первого в мире 3D-принтера, печатающего тремя металлическими порошками", — говорится в сообщении.

Как заявил на форуме технологического развития "Технопром-2017" руководитель лаборатории, директор Научно-исследовательского физико-технического института Нижегородского госуниверситета (НИФТИ ННГУ) Владимир Чувильдеев, в настоящий момент такая машина существует и сегодня создаются программы, которые позволят получать высокое качество изделий на этой машине.

"Разработчики смогут изготавливать 3D-принтеры под разные задачи, в частности для производства медицинских протезов. Машин, печатающих несколькими порошками, в мире пока нет. В Германии подобные разработки начали в 2016 году. У нас есть опережение, по крайней мере, на год", — сказал Чувильдеев.

Научная идея, которая лежит в основе новой технологии 3D-печати металлических изделий, создаваемой лабораторией аддитивных технологий и проектирования материалов, появилась около пяти лет назад у группы ученых – сотрудников НИФТИ ННГУ.

"Тогда и возник замысел создания многопорошкового 3D-принтера, который позволит в каждой "точке" создаваемого изделия получать нужный состав и, следовательно, обеспечивать необходимые физико-механические свойства", — уточнили в ФПИ.