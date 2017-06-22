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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли намеки на существование еще одной "планеты икс"

10:3322.06.2017
02090
© Robin DienelРисунок планеты иксРисунок планеты икс
© Robin Dienel

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Астрономы нашли намеки на существование не одной, а сразу двух планет на окраинах Солнечной системы, проанализировав характер движения нескольких десятков карликовых планет вокруг Солнца, говорится в статье, принятой к публикации в Astronomical Journal.

"Те аномалии, которые мы нашли, невозможно объяснить, если считать, что мы открыли все планеты Солнечной системы. Их может породить планета, чьи размеры как минимум не уступают марсианским. У нас нет причин сомневаться в ее существовании, так как подобное совпадение в движении других планет было бы слишком удачным, чтобы быть правдой", — рассказывает  Кэтрин Волк (Kathryn Volk) из университета Аризоны (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

В начале января прошлого года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, коллеги по Калифорнийскому технологическому институту, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Ученый Калифорнийского технологического института показывает орбиту предполагаемой девятой планеты в Солнечной системе
© AFP 2017 / Frederic J Brown
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Благодаря огромному расстоянию до этой планеты – один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Волк и ее коллега Рену Малхотра (Renu Malhotra), просчитавшие возможные орбиты "планеты икс" полгода назад, теперь предполагают, что на самом деле существует не один, а два таких объекта.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав орбиты объектов в разных частях пояса Койпера и обнаружив, что в нем существует не одна, а две группы карликовых планет, чьи орбиты были необычным образом наклонены и вытянуты по отношению ко орбитам всех остальных обитателей окраин Солнечной системы.

Рисунок планеты икс
© Robin Dienel
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Первая "популяция" карликовых планет сосредоточена на расстоянии в 40-42 астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем), а вторая  — на расстоянии в примерно 50-80 астрономических единиц от светила. Первая группа аномалий, как отмечают ученые, связана с движением планет-гигантов и "планетой икс" Батыгина и Брауна, а вторая – с еще одной относительно крупной планетой.

Орбиты карликовых планет из второй группы искривлены не так сильно, как у представителей первой "популяции", что указывает на то, что десятая планета Солнечной системы заметно меньше "планеты икс", являющейся или "супер-Землей", или "мини-Нептуном".

По расчетам Малхотры и Волк, она будет обладать массой, сопоставимой с марсианской, и при этом будет находиться гораздо ближе к поясу Койпера и остальным планетам Солнечной системы, чем "планета икс", на расстоянии в примерно 65 астрономических единиц от Солнца. Благодаря этому, как считают авторы статьи, она может быть открыта раньше, чем газовый гигант Брауна и Батыгина.

Рисунок планеты икс
© Robin Dienel
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С другой стороны, как признают сами ученые и как отмечает Константин Батыгин, тогда возникает вопрос – почему астрономы до сих пор ее не открыли? Как предполагают планетологи, это связано с тем, что ее орбита может проходить через ту часть неба, где находится яркий диск Галактики, чье сияние "забивает" тусклый свет "кузена" Марса на окраинах Солнечной системы.

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