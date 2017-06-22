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РИА Наука
РИА Наука

Существует ли холодный термоядерный синтез?

10:4722.06.2017
(обновлено: 10:52 22.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПлазменное кольцо при облучении воды лазерным пучком, сканирующим жидкость по окружностиПлазменное кольцо при облучении воды лазерным пучком, сканирующим жидкость по окружности
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. О ядерном синтезе сейчас знают даже школьники!  На уроках им рассказывают, что для преодоления отталкивания ядер нужна огромная температура, — это миллионы градусов, температура нашего Солнца!

Установки для изучения плазмы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сибирские физики готовятся к нагреву плазмы свыше 10 миллионов градусов
Для того, чтобы достичь таких реакций на Земле, нужно или строить огромные ускорители, или нагревать мишени при помощи мощных лазеров, или строить токамаки – камеры, плазма в которых удерживается не стенками, а специально создаваемым комбинированным магнитным полем. Есть подходы, связанные с пинч-эффектами, – это сжатие плазмы под действием протекающего по ней тока. Для этого нужен очень сильный ток, который пропускают по проволоке.

 

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСферический токамак "Глобус-М", сооруженный в ФТИ им. А.Ф. Иоффе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сферический токамак "Глобус-М", сооруженный в ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Все остальные представления о том, как достичь ядерных реакций на Земле, люди обычно связывают с "легендами из мира алхимиков", — ведь идея превращать одни ядра в другие (свинец в золото) существуют с незапамятных времен.

 

© РИА Новости / фото Виталия ШайфулинаЗолотые сокровища скифов
© РИА Новости / фото Виталия Шайфулина
Золотые сокровища скифов
Взять, к примеру золото скифов высочайшей чистоты и пробы… Пока не существует объяснения тому, как можно было до нашей эры создать производство золота такого качества. Или легенда о святом Граале, — чаше, состоящей из двух половинок, в одну из которых клали кусок свинца, закрывали, трясли, а вытаскивали уже кусок чистого золота.

Процесс такого прекращения журналисты окрестили "холодным ядерным синтезом". Для того, чтобы его осуществить нужна была вода, металл и электрический ток.

В поисках бесконечной энергии
В поисках бесконечной энергии
И что о "холодном ядерном синтезе" говорит современная наука? Если опираться на факты, то современная наука все-таки соглашается с тем, что при определенных условиях могут протекать ядерные процессы без достижения тех самых запредельно высоких температур. Вернее так: какие температуры достигаются при протекании реакций в микрообластях, — пока никто не знает. Но вокруг – температура может быть вполне себе комнатной. 

Понятный пример, — это "пузырьковый термояд", — вполне научный метод, развиваемый в нашей стране группой академика РАН — Роберта Нигматулина. Но, вероятно, не стоит называть этот метод "холодным термоядом", так как внутри пузырька, который испускает нейтроны, температура от 100 до 200 миллионов градусов Кельвина. Для проведения такой реакции нужна вода и ультразвук. Под действием ультразвука в воде возникают пузырьки и потом уже эти пузырьки можно сжимать до самых минимальных размеров. В моменте максимального сжатия возникает вспышка, которая видна невооруженным глазом, — это явление называется  сонолюминисценция. В этот момент вещество разогревается до температуры, достаточной для протекания ядерной реакции. Существует множество научных статей о пузырьковым термояде, опубликованных в рецензируемых журналах, включая  авторитетнейший журнал  Nature (например, статья американского физика Руси Талеярхана).  

 

CC BY-SA 3.0 / Dake / Слева направо: появление пузырька, медленное расширение, быстрое и внезапное схлопывание, испускание света
CC BY-SA 3.0 / Dake /
Слева направо: появление пузырька, медленное расширение, быстрое и внезапное схлопывание, испускание света

И, тем не менее, консервативное научное сообщество до сих пор не допускает мысли, что ошибается по поводу ядерных реакций. Хотя, эксперименты идут и в настоящие дни, — например, в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН.  Там бесконечно повторяют эксперименты Г.А.Шафеева, который наделал много шума в академических кругах, сумев превратить ртуть в золото, как настоящий алхимик (а вернее: самый редкий из семи природных изотопов ртути в стабильный изотоп золота).  Кроме того, проводятся эксперименты по "тушению радиоактивности".

Процесс сборки термоядерного реактора ИТЭР
© Фото : ITER
Физики выяснили, как можно удержать термоядерный реактор от взрыва
Для этого проводится лазерное воздействие на раствор, в котором есть наночастицы металлов и соли радиоактивных веществ.  Наночастицы разогреваются, появляется пузырек, он растет, в нем происходит электрический пробой, — то есть, ток (ускорение электронов и ионов), что приводит к ядерным превращениям. Факт налицо: после лазерного облучения радиоактивность раствора заметно уменьшается. У исследователей есть гипотезы, почему радиоактивность исчезает, но точно никто не знает, почему это так.

Поясняет доктор физико-математических наук, ученый секретарь Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН  - Степан Андреев:

"Эти эксперименты проводятся уже несколько лет. Работа идет очень активная, но в ней очень много тонкостей. Иногда получается "потушить" радиоактивность, иногда — нет. И, все-таки, мы уверены, что в отсутствие высоких температур в миллионы градусов ядерные превращения проходить могут. Почему мы считаем, что не ошибаемся? Потому, что если бы радиоактивность куда-то "улетала" из облучаемой лазером кюветы, то она бы "улетала" каждый раз.  В нашем случае, есть узкий диапазон условий, который мы зачастую не контролируем, но с большой долей вероятности в него попадаем. И такая  "попадаемость" год от года увеличивается".

Что же произойдет, если официальная наука все-таки признает возможность осуществления ядерных превращений в обыкновенных земных условиях? Придется пересмотреть кучу разных вещей. Например, придется признать, что химические элементы могут рождаться и в недрах нашей Земли, а не только прилетать к нам из космоса. Поэтому станет снова не ясно сколько лет нашей Земле, так как от метода изотопной геохронологии придется отказаться. Станет понятно, что и живые организмы могут осуществлять ядерные реакции, а тогда изменится все наше представление о биохимии клеток, органов, организмов.  Стоит только представить себе, что будет с нефтью и газом, ведь энергию можно будет добывать из пузырьков! Уйдет в прошлое проблема с радиоактивными отходами, станет возможно получать золото в лабораторных условиях, а это значит, что экономический уклад всех стран перевернется вверх ногами. Хотя, возможно, все эти мечты, так и останутся мечтами, которые всегда идут впереди настоящей науки.

 

 

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