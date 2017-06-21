Ученые усомнились в существовании главного "тормоза" глобального потепления

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Наблюдения за мощнейшим извержением вулкана в Исландии помогли ученым выяснить, что природные и антропогенные аэрозоли охлаждают поверхность планеты не так сильно, как считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы знаем, что аэрозоли могут оказывать огромное влияние на климат, что особенно будет проявляться в том, как они влияют на облака. С другой стороны, сила их влияния оставалась неизмеренной, что мешало нам строить прогнозы и предсказывать то, как будет меняться климат в будущем. Это извержение помогло нам прояснить этот вопрос", — рассказывает Флорент Малавелль (Florent Malavelle) из университета Эксетера (США).

Считается, что аэрозоли — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы — отражают часть солнечных лучей и способствуют конденсации влаги в облаках, что заметно "охлаждает" нашу планету. Большинство климатологов предполагает, что большая часть аэрозолей образуется благодаря действию паров аммиака и серной кислоты в нижних слоях атмосферы.

Как показывают последние климатические исследования, резкое повышение концентрации аэрозолей в атмосфере в последние 10-15 лет является одной из причин того, почему глобальное потепление несколько притормозило свой ход в 2000 годах. Поэтому многие ученые сегодня всерьез задумываются о том, чтобы начать искусственно засеивать атмосферу Земли аэрозолями для еще большего замедления потепления.

Малавелль и его коллеги впервые смогли точно измерить то, как выбросы огромного количества аэрозолей влияют на климат и поведение атмосферы, наблюдая за извержением вулкана Холунраун в Исландии в 2014 и в 2015 годах.

Это извержение, как рассказывают ученые, было самым мощным проявлением вулканизма в истории Исландии за последние пять веков. Оно началось в конце августа 2014 года и закончилось в феврале 2015 года, выбросив больше серы и аэрозолей в атмосферу, чем все промышленные предприятия Европы вырабатывали за год в 1970 и 1980 годах, когда норм по ограничению таких выбросов не существовало.

Каждый день в воздух Исландии во время этого извержения попадало около 100 тысяч тонн двуокиси серы, что позволило ученым проследить за тем, как ее молекулы влияли на климат острова при помощи спутников НАСА и наземных станций.

Как рассказывает Малавелль, ученые ожидали, что попадание столь большого числа аэрозолей в воздух не только усилит облачный покров, но и сделает облака более плотными, что заставит их еще больше отражать тепло, чем они это делают при отсутствии микрокапель диоксида серы и других "вулканических" молекул в воздухе.

К большому удивлению ученых, ничего подобного не произошло – облака не поменяли своей плотности и яркости даже в те дни, когда выбросы Холунрауна достигали пиковых значений. Соответственно, можно говорить о том, что рост концентрации аэрозолей в атмосфере в последние годы влиял на климат гораздо меньше, чем привыкли считать ученые, и что причина замедления глобального потепления в последние 10 лет может крыться в чем-то другом.