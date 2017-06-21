Бразилия заинтересована в расширении в стране сети станций ГЛОНАСС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бразилия заинтересована в расширении действующей на территории страны сети станций российской системы ГЛОНАСС, заявил в среду президент страны Мишел Темер.

"Мы положительно оценили опыт создания на территории Бразилии станций российской системы ГЛОНАСС, и мы, со своей стороны, выразили заинтересованность в том, чтобы расширить сеть этих станций", — заявил он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.