Начались "полевые испытания" российского экзоскелета "Экзоатлет"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Клиническом центре имени М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) начались испытания экзоскелета "Экзоатлет", созданного российскими специалистами. Для тренировок отобраны 6 пациентов после инсульта и с диагнозом "рассеянный склероз".

В течение 2-ух недель эти пациенты пройдут 10 тренировок в "Экзоскелете". Для тренировок в МОНИКИ доставлено 2 модернизированных экзоскелета, которые постоянно совершенствуются разработчиками. Первая тренировка проходит в брусьях, а потом постепенно пациенты переходят к ходьбе вперед.

"Задача реабилитации, — говорит менеджер компании "Exoatlet" Ольга Домкина, — освоить паттерн движения, чтобы бедро поднималось выше и двигалось по правильной траектории. И мы уже наблюдаем после трех занятий в экзоскелете, как некоторые пациенты проходят коридор – туда-обратно без каких-либо других приспособлений. Первые десять тренировок ходьбой управляет ассистент через планшет, — там стоит специально разработанная программа. А когда пациент уже сам готов управлять своей ходьбой, — то есть, допустим, в случае потери равновесия нажать кнопку и остановиться, — мы даем ему "умный костыль", в который вмонтирован пульт управления".

Такие испытания проходят в МОНИКИ во второй раз. В испытаниях участвует Роман Чехунов, сам по специальности инженер-конструктор, всю жизнь проработавший в НПО им.С.А.Лавочкина. Он довольно высоко оценивает преимущества тренировок в "Экзоатлете": "После курса первых тренировок на "Экзоатлете" я стал ходить. До этого я лежал. Это – существенный шаг вперед. Потом целый месяц я ходил без костылей вообще, но, к сожалению, через месяц вынужден был опять вернуться к ним. Сейчас после трех дней занятий, я в палате хожу без каких-либо приспособлений".

По статистике в России происходит 600 000 инсультов в год. 10% пациентов из всех, получивших инсульт, сразу готовы приступить к тренировкам в "Экзоатлете". То есть, 60 тысяч людей в год могут получить возможность ходить, что означает для таких пациентов путь к свободе и нормальной жизни. Пока постинсультных больных пытаются реабилитировать с помощью специалистов. Но количество заболевших с каждым годом растет, и специалистов уже катастрофически не хватает. Большая надежда врачей — именно робототехнические разработки. И все же, это лишь одна ступень комплексной реабилитации.

Поясняет Сергей Котов – руководитель неврологического отделения, заведующий кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор медицинских наук, профессор:

"У нас в голове есть клетки Беца. Они передают информацию из головного мозга в спинной мозг. Произошел инсульт. Теперь пути от клеток Беца к спинному мозгу повреждены. И, в результате, идет сигнал на выполнение правильного движения, но он не доходит до мышц. В результате мышцы просто напрягаются, и возникает сильный тонус, который тоже очень вредит правильным движениям. Мы сначала снимаем этот тонус с помощью инъекций ботулотоксина, а уже потом, с помощью экзоскелета, заставляем работать ее правильно".

Экзоскелет восстанавливает весь комплекс: ходьба, поддержание позы, поддержание баланса. Кроме того, идет мощное воздействие на эмоциональную сферу: человек снова может ходить! В результате, как отмечают медики, — человек выходит из постинсультной депрессии, а вместе с тем улучшается речь, способность к ориентации, выполнение команд. То есть, тренируется не только способность ходить, но и мыслить.

На данный момент идут пилотные исследования тренировок в "Экзоатлете", поэтому подобраны достаточно "легкие" пациенты. Дальше, когда будет накоплен опыт и доказана безопасность устройства, — можно будет перейти к "тяжелым" больным.