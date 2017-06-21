Начались "полевые испытания" российского экзоскелета "Экзоатлет"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Клиническом центре имени М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) начались испытания экзоскелета "Экзоатлет", созданного российскими специалистами. Для тренировок отобраны 6 пациентов после инсульта и с диагнозом "рассеянный склероз".
"Задача реабилитации, — говорит менеджер компании "Exoatlet" Ольга Домкина, — освоить паттерн движения, чтобы бедро поднималось выше и двигалось по правильной траектории. И мы уже наблюдаем после трех занятий в экзоскелете, как некоторые пациенты проходят коридор – туда-обратно без каких-либо других приспособлений. Первые десять тренировок ходьбой управляет ассистент через планшет, — там стоит специально разработанная программа. А когда пациент уже сам готов управлять своей ходьбой, — то есть, допустим, в случае потери равновесия нажать кнопку и остановиться, — мы даем ему "умный костыль", в который вмонтирован пульт управления".
По статистике в России происходит 600 000 инсультов в год. 10% пациентов из всех, получивших инсульт, сразу готовы приступить к тренировкам в "Экзоатлете". То есть, 60 тысяч людей в год могут получить возможность ходить, что означает для таких пациентов путь к свободе и нормальной жизни. Пока постинсультных больных пытаются реабилитировать с помощью специалистов. Но количество заболевших с каждым годом растет, и специалистов уже катастрофически не хватает. Большая надежда врачей — именно робототехнические разработки. И все же, это лишь одна ступень комплексной реабилитации.
Поясняет Сергей Котов – руководитель неврологического отделения, заведующий кафедрой неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор медицинских наук, профессор:
"У нас в голове есть клетки Беца. Они передают информацию из головного мозга в спинной мозг. Произошел инсульт. Теперь пути от клеток Беца к спинному мозгу повреждены. И, в результате, идет сигнал на выполнение правильного движения, но он не доходит до мышц. В результате мышцы просто напрягаются, и возникает сильный тонус, который тоже очень вредит правильным движениям. Мы сначала снимаем этот тонус с помощью инъекций ботулотоксина, а уже потом, с помощью экзоскелета, заставляем работать ее правильно".
Экзоскелет восстанавливает весь комплекс: ходьба, поддержание позы, поддержание баланса. Кроме того, идет мощное воздействие на эмоциональную сферу: человек снова может ходить! В результате, как отмечают медики, — человек выходит из постинсультной депрессии, а вместе с тем улучшается речь, способность к ориентации, выполнение команд. То есть, тренируется не только способность ходить, но и мыслить.
На данный момент идут пилотные исследования тренировок в "Экзоатлете", поэтому подобраны достаточно "легкие" пациенты. Дальше, когда будет накоплен опыт и доказана безопасность устройства, — можно будет перейти к "тяжелым" больным.