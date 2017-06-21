Ученые нашли в Египте древнейший протез на Земле

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Археологи обнаружили в усыпальнице знатной древнеегипетской женщины потенциально самый древний протез на Земле, заменявший утерянную часть ее правой ступни, сообщает пресс-служба университета Базеля.

Этот артефакт, как рассказывает Сюзанна Бикель (Susanne Bickel), руководитель раскопок, был найден в некрополе неподалеку от Луксора, в местечке, которое сегодня носит имя Шейх Адб-эль-Курна. Здесь захоронены останки знатных людей, живших в окрестностях столицы Древнего Египта примерно 3,5-3 тысячи лет назад, в эпоху Нового Царства, время максимального расцвета "царства двух домов".

В Шейх Адб-эль-Курна, по словам исследователей, в последние годы было найдено несколько десятков новых гробниц, выточенных в скалах, часть из которых была ограблена еще до того, как их нашли ученые. Изучая одну из подобных усыпальниц, Бикель и ее коллеги случайно натолкнулись на более скромный могильник, вырубленный в породах "поверх" более древнего мавзолея.

Эта гробница также была ограблена, однако внутри нее ученые нашли останки удивительной мумии и связанной с ней уникальной находки, радикально меняющей наши представления о древнеегипетской медицине.

Дело в том, что к ноге женщины, захороненной в этой гробнице примерно три тысячи лет назад, на закате эпохи Нового Царства, был прикреплен настоящий протез ноги, искусно изготовленный пока неизвестным нам мастером, обладавшим хорошими знаниями анатомии и навыками резьбы по дереву.

Этот протез был идеально подогнан под форму ноги усопшей девушки, потерявшей большой палец и примерно половину правой ступни, и был очень надежно прикреплен к ней при помощи сложной системы ремешков и креплений. Как показали рентгеновские фотографии мумии и томографические снимки, он неоднократно переделывался и подгонялся под форму ноги египтянки.

Благодаря этому протез, в отличие от примитивных деревянных ног более поздних исторических эпох, не мешал ей ходить и стоять, а также обладал формой, максимально похожей на ногу его обладательницы. Столь сложный и красивый протез, как предполагают археологи, указывает на знатное происхождение женщины и наличие у нее больших ресурсов и влияния. Сейчас швейцарские археологи и их египетские коллеги продолжают раскопки в Шейх Адб-эль-Курна в надежде найти другие "высокотехнологичные" артефакты эпохи расцвета Древнего Египта.



