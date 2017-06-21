НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) намерено поддержать исследования по уникальной бор-нейтронозахватной терапии рака при лечении опухолей головного мозга, чтобы довести технологию до клинических испытаний, сообщил на форуме "Технопром-2017" глава агентства Михаил Котюков.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) позволяет лечить глиобластому мозга и другие онкологические заболевания с использованием созданного в Институте ядерной физики специально для этого метода ускорительного источника нейтронов. БНЗТ позволяет избирательно уничтожать клетки раковых опухолей, так как в них, в отличие от здоровых, накапливается стабильный изотоп бора — бор-10. Пациента облучают нейтронами, которые, в свою очередь, хорошо захватываются ядрами бора. В результате внутри клетки происходит ядерная реакция, и если клетка раковая, то она погибает.

"Сегодня есть очень интересная идея развития бор-нейтронозахватной терапии. Это абсолютно лидерское исследование по мировым масштабам. Таких реализованных технологий нет в мире. Над этим работают многие страны, но у нас сегодня есть не только идея, а есть прибор – опытный образец, созданный в металле. Мы на базе сибирских регионов готовимся в тому, чтобы превратить в этап доклинических и клинических испытаний", — сказал Котюков.

Ранее директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев сообщал, что ученые планируют к 2020 году приступить к клиническим испытаниям бор-нейтронозахватной терапии рака. По его словам, при поддержке ФАНО должно быть реконструировано здание под клинику, что требует около 100 миллионов рублей.