В 2018 году к МКС запустят модуль "Наука", сообщили в РКК "Энергия"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн – РИА Новости. Запуск к МКС модуля "Наука" состоится "без сомнений" в 2018 году, это крайний срок, заявил журналистам гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.
Модуль "Наука" начали строить в Центре Хруничева в 1995 году, с тех пор дата запуска неоднократно переносилась.
Модуль предназначен для полноценной научной работы, а также хранения грузов, предоставления порта для стыковки транспортных кораблей и исследовательских модулей и перекачки топлива из грузовиков "Прогресс" в служебный модуль "Звезда". Согласно техническому заданию, на модуле должен быть также размещен европейский манипулятор ERA.
"В 2018 году, конечно, запустим, никаких сомнений нет. Это уже крайний срок. У нас увязана программа по модулям, поэтому если один модуль куда-то утекает, соответственно надо всё перекраивать, это достаточно сложно", — сказал Солнцев на выставке Paris Air Show.
Ранее сообщалось, что Россия намерена дооснастить МКС тремя новыми модулями МЛМ ("Наука"), НЭМ и "Причал" в 2017-2019 годах, на эти цели планировалось выделить более 10 миллиардов рублей. В настоящее время в состав МКС входят российские модули "Пирс", "Поиск", "Рассвет", "Заря" и "Звезда".
Строительство многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" началось еще в 1995 году в Центре имени Хруничева. Оснащение изделия и сам проект неоднократно пересматривались, а сам модуль находился на предприятии-изготовителе. Сроки запуска при помощи ракеты-носителя "Протон" также неоднократно сдвигались: первоначально запуск был запланирован на первое полугодие 2014 года, затем на 2015 год.
Однако в ходе работ по дооснащению в РКК "Энергия" в двигательной системе обнаружили посторонние частицы, и решением тогдашнего главы предприятия Виталия Лопоты модуль его отправили обратно в Центр имени Хруничева на очередную доработку. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщал, что запуск модуля вновь переносится, в этот раз на 2018 год.
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