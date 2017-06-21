Зонд MRO сфотографировал марсоход Curiosity на вершине горы Шарп

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Камера HiRISE на борту зонда MRO получила фотографии марсохода Curiosity, продолжающего движение к вершине горы Шарп и находящегося сейчас на временной стоянке у "живых" дюн на ее верхних склонах, сообщает НАСА.

Марсоход Curiosity уже четвертый год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные об его прошлом и современном облике. Последние два года четвертый ровер НАСА занимается решением одной задачи – он пытается взобраться на вершину горы Шарп в центральной части кратера Гейла.

Эта гора, как объясняют ученые, представляет собой своеобразный многослойный "пирог" из отложений, накапливавшихся на дне озера, которое существовало на дне кратера Гейл в далеком прошлом, когда Марс обладал густой атмосферой, океанами и при этом был относительно теплым.

Изучение ее пород уже помогло Джону Гротцингеру, научному руководителю миссии, и его коллегам выяснить, как выглядели озера Марса в разные периоды его существования и доказать, что они были теплыми и пригодными для существования жизни на протяжении почти миллиарда лет.

Сейчас Curiosity находится в верхней части горы, на так называемом "плато Науклуфт", где залегают породы, сформировавшиеся в то время, когда Марс начал терять свою атмосферу и воду и постепенно стал сухим. Недавно марсоход открыл необычные залежи песка в этой части плато, которые показали, что красная планета продолжала оставаться "мокрой" гораздо дольше, чем раньше считали ученые.

Зонд MRO периодически получает фотографии марсохода, которые помогают ученым прокладывать маршрут его движения к вершине горы Шарп и искать новые залежи осадочных пород, изучение которых может расширить наши представления о том, как эволюционировал Марс в прошлом.

Последние фотографии Curiosity, полученные камерой HiRISE на борту MRO, запечатлели марсоход во время стоянки у окраины так называемых дюн Багнольда – "живого" скопления песка, который постепенно движется по склонам горы Шарп под действием ветра. Рядом с их восточной окраиной, как рассказывают ученые, присутствуют достаточно крупные залежи гематита – "железного" минерала, формирующегося на Земли в горячих ключах и вулканических озерах.

Как надеется научная команда Curiosity, изучение этих залежей, названных в честь астронома Веры Рубин, открывшей темную материю, поможет понять, откуда бралась вода на поверхности Марса в ту эпоху, когда красная планета уже не могла удерживать ее от испарения в космос.