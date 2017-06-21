Times: три российских вуза попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сразу 24 российских вуза попали в рейтинг 400 лучших научных и образовательных учреждений Европы по версии Times Higher, и три университета – МГУ, МФТИ и ИТМО заняли позиции в первых двух сотнях этого списка, сообщает пресс-служба Университета ИТМО.

"THE ранее не анонсировали данный рейтинг, и тем приятнее видеть его результаты. Признаться честно, новых открытий он с собой не принес, так как полностью основан на методологии общего рейтинга THE, а значит, и на его результатах. Вместе с тем, он еще более наглядно позволяет увидеть конкурентную картину в границах именно европейского образовательного пространства", – заявил Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО.

Приложение британской газеты Times — Times Higher Education, при участии информационной группы Thomson Reuters, каждый год составляет целый ряд академических рейтингов, в которых опрошенные изданием эксперты ранжируют ВУЗы мира.

Каждую осень выходит список лучших вузов мира (World University Rankings) на основании уровня образовательных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества иностранных студентов и специалистов и так далее. Начиная с 2013 года Times начал публиковать отдельный рейтинг ВУЗов, составленный по предметному принципу.

В этом году Times Higher Education впервые опубликовал рейтинг, составленный для ВУЗов, работающих в странах Европы. В общей сложности в него попало четыре сотни учебных заведений, в том числе 24 российских университета. Три из них попали в верхнюю половину таблицы – МГУ занял в нем 93 место, МФТИ – 151-160 места, а Университет ИТМО – 191-200 места.

Наиболее широко в европейском рейтинге представлена Великобритания – на ее долю приходится примерно 22% списка, или 91 вуз. Первое место занял Оксфордский университет, а за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона. Второе место в "общекомандном зачете" заняла Германия, чью долю приходится 41 позиция в рейтинге.