Корабль "Федерация" могут создать в двух версиях

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" может создать две версии нового пилотируемого корабля "Федерация" — низкоорбитальную и для работы в дальнем космосе, сообщил журналистам гендиректор "Энергии" Владимир Солнцев.

"Мы сейчас рассматриваем варианты этого корабля для посещения низкой орбиты или для работы в дальнем космосе. Может быть, мы будем двигаться поэтапно: сначала создадим корабль для низкоорбитальных полетов, это позволит нам отработать всю динамику: и баллистическую, и абсолютно новую систему посадки, и систему спуска, связи и так далее", — сказал он на выставке Paris Air Show.

При этом параллельно разработчики будут двигаться в создании по сути того же самого корабля, но с некими другими характеристиками — это в первую очередь касается теплозащиты и так далее, добавил Солнцев.

Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации, корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80% состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.