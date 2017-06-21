Корабль "Федерация" могут создать в двух версиях
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" может создать две версии нового пилотируемого корабля "Федерация" — низкоорбитальную и для работы в дальнем космосе, сообщил журналистам гендиректор "Энергии" Владимир Солнцев.
"Мы сейчас рассматриваем варианты этого корабля для посещения низкой орбиты или для работы в дальнем космосе. Может быть, мы будем двигаться поэтапно: сначала создадим корабль для низкоорбитальных полетов, это позволит нам отработать всю динамику: и баллистическую, и абсолютно новую систему посадки, и систему спуска, связи и так далее", — сказал он на выставке Paris Air Show.
Наиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки — Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.
Россия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российские компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.
В течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.
Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже — 2017".
Французский переносной зенитно-ракетный комплекс "Мистраль", предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.
Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже — 2017".
Делегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
Самолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017".
В первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.
Частный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017" во Франции.
Украина на авиасалоне показала турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.
Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже — 2017".
Военно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.
Кабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.
Франко-германский консорциум Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.
При этом параллельно разработчики будут двигаться в создании по сути того же самого корабля, но с некими другими характеристиками — это в первую очередь касается теплозащиты и так далее, добавил Солнцев.
Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации, корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80% состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
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