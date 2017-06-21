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Корабль "Федерация" могут создать в двух версиях

09:4321.06.2017
01460
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во ФранцииСтенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" может создать две версии нового пилотируемого корабля "Федерация" — низкоорбитальную и для работы в дальнем космосе, сообщил журналистам гендиректор "Энергии" Владимир Солнцев.

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Первым пилотом нового космического корабля "Федерация" станет робот Fedor
"Мы сейчас рассматриваем варианты этого корабля для посещения низкой орбиты или для работы в дальнем космосе. Может быть, мы будем двигаться поэтапно: сначала создадим корабль для низкоорбитальных полетов, это позволит нам отработать всю динамику: и баллистическую, и абсолютно новую систему посадки, и систему спуска, связи и так далее", — сказал он на выставке Paris Air Show.

Международный авиасалон "Ле Бурже — 2017"
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНаиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки — Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Наиболее представительной на салоне по традиции является делегация хозяйки выставки — Франции. В Ле Бурже показывают свою продукцию более тысячи французских компаний. На фото: французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российские компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.Макет российского пассажирского самолета МС-21 на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия представляет на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику: участие в салоне принимают 34 российские компании. На фото: макет российского пассажирского самолета МС-21.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.Военная амуниция на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В течение первых четырех дней выставка в Ле Бурже будет открыта исключительно для профессионалов авиакосмической отрасли. В остальные три дня работы салон смогут посетить все желающие.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже — 2017".Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пилотажная группа Patrouille de France на самолетах Alphajet на авиасалоне "Ле Бурже — 2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранцузский переносной зенитно-ракетный комплекс "Мистраль", предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.Французский переносной зенитно-ракетный комплекс на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский переносной зенитно-ракетный комплекс "Мистраль", предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЕвропейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже — 2017".Ракета-носитель на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Европейская тяжелая ракета-носитель Ariane-5 на салоне "Ле Бурже — 2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДелегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.Президент ПАО Корпорация Иркут Олег Демченко на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Делегация российской корпорации "Иркут" во главе с президентом компании Олегом Демченко на авиасалоне в Ле Бурже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017".Самолет Airbus A380 на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет Airbus A380 на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В первый день работы авиасалона стало известно, что Китай пригласил "Роскосмос" участвовать в проекте Китайской космической станции, однако Россия пока не приняла решение по этому вопросу.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЧастный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017" во Франции.Самолет на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Частный самолет на Международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017" во Франции.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкУкраина на авиасалоне показала турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.Турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет Ан-132 D на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Украина на авиасалоне показала турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет Ан-132D, который представляет собой модернизированный вариант самолета Ан-32, созданного в середине 70-х годов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже — 2017".Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р" в павильоне "Роскосмоса" на выставке "Ле Бурже — 2017".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.Военно-транспортный самолет Airbus A400M на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M в небе над Ле Бурже.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.Кабина авиасимулятора на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Кабина пилотажного тренажера авиалайнера МС-21. Устройство имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранко-германский консорциум Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.Вертолет Mistral Missile на Международном авиасалоне Ле Бурже - 2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Франко-германский консорциум Eurocopter на авиасалоне представил ударный вертолет Tiger, оснащенный ракетным комплексом Mistral.
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При этом параллельно разработчики будут двигаться в создании по сути того же самого корабля, но с некими другими характеристиками — это в первую очередь касается теплозащиты и так далее, добавил Солнцев.

Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации, корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80% состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.

Космические технологии будущего: покорение дальнего и ближнего космоса
© РИА НовостиУспешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
© НИТУ "МИСиС", Владимир ПирожковНа эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
© НИТУ "МИСиС", Владимир ПирожковНовый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
© НИТУ "МИСиС", Сергей ГнусковВ космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.Гибридное металл-органическое соединение – перовскит
© НИТУ "МИСиС", Сергей Гнусков
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
© РИА НовостиПланируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
© РИА НовостиВ космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.Бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка»)
© РИА Новости
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
© РИА НовостиВ различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).Постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов
© РИА Новости
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
© РИА НовостиВозможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.Оксид алюминия
© РИА Новости
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
© РИА НовостиИз-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.Установка для реголита
© РИА Новости
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
© РИА НовостиЦель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.Фотоприемник
© РИА Новости
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
© РИА НовостиПервый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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