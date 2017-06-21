Рогозин не исключил подготовки индийских космонавтов на базе "Роскосмоса"

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не исключает, что в перспективе возможна подготовка индийских космонавтов на базе "Роскосмоса".

"В перспективе возможна подготовка индийских космонавтов на базе Роскосмоса", — сказал Рогозин на заседании комитета высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Индии в рамках международного форума технологического развития "Технопром".

В заседании также принимает участие министр обороны Индии Арун Джейтли. По его словам, Россия в космической сфере сотрудничает с партнерами, в том числе, из США и Японии, при этом следует обсуждать развитие сотрудничества в этом направлении с Индией.

Юбилейный пятый форум научно-технологического развития "Технопром-2017" проходит в Новосибирске с 20 по 22 июня. Оргкомитет форума традиционно возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В этом году форум проходит под лозунгом "Делай в России!", а его основным направлением является реализация потенциала российской "оборонки" для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Впервые в этом году в форуме как партнер мероприятия принимает участие делегация Индии во главе с министром обороны страны Аруном Джейтли.