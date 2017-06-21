Ученые назвали причину расцвета популяции динозавров

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Группа ученых из Оксфордского университета в Великобритании установила наиболее вероятную причину, из-за которой на Земле распространились динозавры. Соответствующее исследование доступно на портале EurekAlert!.

Распространению динозавров, как полагают ученые, поспособствовал вулканизм, в результате которого примерно 201,5 миллиона лет назад в атмосферу попало большое количество углекислого газа. Это привело, в свою очередь, к триасовому вымиранию, в результате чего освободившиеся экологические ниши впоследствии заняли динозавры.

Ученые обосновали свои выводы данными, полученными в ходе изучения образцов из шести участков Центрально-атлантической магматической провинции. В пяти из них исследователи зафиксировали повышенное содержание ртути, относящееся к исторической границе между триасовым и юрским периодами.