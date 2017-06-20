ЕКА запустит в 2026 году телескоп для поисков "двойников" Земли

Так художник представил себе планету и звезду, которые может открыть телескоп PLATO

Так художник представил себе планету и звезду, которые может открыть телескоп PLATO

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Европейское космическое агентство сегодня одобрило планы по постройке и запуску телескопа PLATO, главной целью которого будет поиск двойников Земли и обитаемых экзопланет, сообщает пресс-служба Института изучения солнечной системы Общества Макса Планка.

"Наблюдая за "вибрациями" звезд, PLATO сможет впервые полностью охарактеризовать их свойства и измерить их возраст, массу и размеры, а также вычислить все эти же параметры для их планет. Появление подобных возможностей совершит настоящую революцию в деле поиска экзопланет", — заявил Лоран Жизон (Laurent Gizon), руководитель проекта PLATO в ЕКА.

Планы по созданию зонда PLATO зародились в ЕКА в феврале 2014 года, когда идея создать новый орбитальный телескоп для поиска экзопланет нашла поддержку у руководства агентства. На протяжении последующих трех лет участники научной команды PLATO разрабатывали детальный план устройства обсерватории и набор инструментов, который будет на него установлен.

Сегодня эти планы были официально одобрены руководством ЕКА, и теперь команда PLATO может приступить к сборке космической обсерватории. По текущим планам агентства, этот зонд будет запущен на орбиту в 2026 году с помощью ракеты "Союз" с космодрома Куру в французской Гвиане. Он проработает как минимум четыре года, и, как ожидают ученые, измерит физические характеристики сотен звезд и откроет десятки новых планет.

PLATO будет наблюдать за звездами, отслеживая слабое, но регулярное снижение их яркости, свидетельствующее о том, что перед звездой проходит ее планета. Обсерватория будет одновременно следить примерно за миллионом звезд с помощью 26 телескопов и камер, установленных на одной космической платформе.

Наблюдения PLATO вкупе с наземными измерениями доплеровского смещения спектра экзопланет — изменения длин волн из-за движения относительно Земли — позволят вычислить массы и размеры экзопланет и их плотность, что даст возможность судить о составе и потенциальной пригодности для жизни.

Одним из предшественников PLATO был европейский орбитальный телескоп CoRoT, который открыл 32 экзопланеты и закончил свою работу в июне 2013 года.