Ученые выяснили, как иммунитет помогает микробам убивать организм

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Заражение крови приводит к быстрой гибели огранизма и массовым нарушениям в его работе благодаря тому, что некоторые болезнетворные бактерии умеют "перепрограммировать" клетки иммунитета и заставляют их атаковать ткани организма, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

"Мы обнаружили, что так называемые MAIT-клетки не помогают бороться с инфекцией, а наоборот, являются ее пособниками. Они являются главным источником интерферона-гамма, сигнальной молекулы, связанной с воспалениями и являющейся одной из главной причин наступления смерти. Соответственно, подавление этих клеток может помочь людям избегать развития воспалений и смерти", — рассказывает Мансур Хаерифар (Mansour Haeryfar) из Западного университета в Лондоне (Канада).

Заражение крови, как объясняют ученые, возникает в результате того, что иммунные клетки массово гибнут от токсинов, содержащихся в оболочке микробов, проникших в кровоток. Попав в кровь и иммунные клетки, эти вещества вызывают воспалительную реакцию и насыщают ее химически агрессивными молекулами. В результате этого работа всей кровеносной и иммунной системы нарушается, и в некоторые органы кровь перестает поступать вообще.

Организм человека и других животных пытается защититься от подобного исхода, вырабатывая набор противовоспалительных белков, помогающих клеткам поддерживать свою жизнедеятельность в стрессовых условиях. Они помогают далеко не всегда, и в примерно половине случаев человек не переживает подобных нарушений и гибнет.

© NIAID Стрептококки "перепрограммируют" иммунные клетки © NIAID Стрептококки "перепрограммируют" иммунные клетки

Хаерифар и его коллеги обнаружили, что у бактерий есть "пособники" внутри организма, так называемые MAIT-клетки. Они считаются своеобразной "скорой помощью" организма, первой реагирующей на появление инфекций. Как правило, они концентрируются в кровеносных сосудах, в коже и в других точках, куда бактерии попадают чаще всего, и они управляют работой других иммунных клеток, вырабатывая большой набор химических сигналов при встрече с патогенами.

Наблюдая за их реакцией на колонии обычных стафилококков и стрептококков, ученые заметили, что эти клетки начинали вести себя крайне необычно – они как будто сходили с ума и начинали выделять гигантское количество белковых сигнальных молекул, которые заставляли другие иммунные клетки атаковать все подряд, а не только микробов.

Подобное "распыление внимания" иммунной системы приводит к нескольким последствиям, крайне благоприятным для микробов, в том числе и то, что иммунитет фактически начинает уничтожать зараженный организм и при этом быстро истощается. Когда воспалительная реакция заканчивается, то MAIT-клетки почти полностью перестают обращать внимание на микробов, что дополнительно облегчает им жизнь и открывает дорогу для вторичных инфекций.

Соответственно, блокировка или подавление работы MAIT-клеток при развитии заражения крови может спасти жизнь человеку и помочь ему избежать ослабления иммунитета после выхода из кризисного состояния. Сейчас ученые работают над созданием антител, которые бы могли временно "отключать" MAIT-клетки при наступлении сепсиса.