Физики создали абсолютно честное квантовое "казино"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Китайские и британские ученые разработали концепцию абсолютно честного электронного казино, в работе которого используются принципы квантовой физики, и представили ее в журнале npj Quantum Information.

"Главной проблемой в работе любых тотализаторов является проверка того, насколько честно играет казино и ведут себя сами игроки. Как правило, эту роль играет некое третье, независимое лицо, однако в случае с онлайн-тотализаторами сделать это почти невозможно. Мы создали протокол, который позволяет создать абсолютно честное казино, работающее без третьего лица", — пишут Джереми О'Брайан (Jeremy O'Brien) из Бристольского университета (Британия) и его коллеги.

Квантовые технологии передачи данных сегодня привлекают все больше внимания финансистов, политиков и других общественных деятелей, далеких от науки, по той причине, что они в принципе позволяют наладить системы обмена информацией, гарантирующие то, что она не будет подслушана или подделана.

К примеру, российские ученые недавно предложили объединить системы квантовой связи с блокчейном, основой криптовалют, для обеспечения абсолютной надежности финансовых транзакций и "автоматического" разрешения возможных споров между участниками подобных финансовых операций.

О'Брайан и его коллеги развили эту идею в несколько ином направлении, объединив квантовые технологии с другим детищем математики – теорией игр. Подобные идеи создания квантового "тотализатора", как признает британский физик, уже появлялись у некоторых ученых еще в конце прошлого века, однако они не выходили за пределы достаточно схематичных теоретических концепций.

Суть этой идеи заключается в том, что и казино, и игрок будут примерно в равной степени контролировать то, как передается информация между ними, и они оба обладают способами проверки того, ведет ли их партнер нечестную игру.

Роль игровой кости, рычага игрального автомата, карт и прочих "рабочих инструментов" тотализатора в данной системе играет пара запутанных частиц, одна из которых "принадлежит" казино, а вторая передается игроку.

Игрок должен открыть коробку, в которой находится (или не находится) частица и найти ее. Если же она отсутствует в емкости, то тогда он может попросить казино переправить ему вторую частицу и проверить, находится ли она в том состоянии, о котором ему сообщало казино до начала раунда игры.

Если игрок находит частицу или обнаруживает, что она находится в неправильном состоянии, то тогда он выигрывает, а во всех остальных случаях деньги достаются владельцу тотализатора. Подобная система, как отмечают ученые, естественным образом стремится к "честному" распределению вероятностей проигрыша и выигрыша, так как и казино, и игроку просто невыгодно пытаться обмануть партнера, который может в любое время проверить результаты игры.

Работу этого квантового "казино" ученые проверили, используя набор из детекторов одиночных фотонов и источника "запутанного" света, при помощи которых они пытались найти способ "обмануть" тотализатор или самого игрока. Как показали эти опыты, любые попытки сжульничать не увеличивали, а уменьшали объем выигрыша, что продемонстрировало абсолютную честность работы подобного квантового "казино".