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РИА Наука
РИА Наука

Физики создали абсолютно честное квантовое "казино"

18:0420.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкИгра в покерИгра в покер
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Китайские и британские ученые разработали концепцию абсолютно честного электронного казино, в работе которого используются принципы квантовой физики, и представили ее в журнале npj Quantum Information.

"Главной проблемой в работе любых тотализаторов является проверка того, насколько честно играет казино и ведут себя сами игроки. Как правило, эту роль играет некое третье, независимое лицо, однако в случае с онлайн-тотализаторами сделать это почти невозможно. Мы создали протокол, который позволяет создать абсолютно честное казино, работающее без третьего лица", — пишут Джереми О'Брайан (Jeremy O'Brien) из Бристольского университета (Британия) и его коллеги.

Квантовые технологии передачи данных сегодня привлекают все больше внимания финансистов, политиков и других общественных деятелей, далеких от науки, по той причине, что они в принципе позволяют наладить системы обмена информацией, гарантирующие то, что она не будет подслушана или подделана.

Система квантовой шифрации данных, создаваемая в РКЦ
© Фото : РКЦ
Физики из России создали первый в мире квантовый блокчейн

К примеру, российские ученые недавно предложили объединить системы квантовой связи с блокчейном, основой криптовалют, для обеспечения абсолютной надежности финансовых транзакций и "автоматического" разрешения возможных споров между участниками подобных финансовых операций.

О'Брайан и его коллеги развили эту идею в несколько ином направлении, объединив квантовые технологии с другим детищем математики – теорией игр. Подобные идеи создания квантового "тотализатора", как признает британский физик, уже появлялись у некоторых ученых еще в конце прошлого века, однако они не выходили за пределы  достаточно схематичных теоретических концепций.

Суть этой идеи заключается в том, что и казино, и игрок будут примерно в равной степени контролировать то, как передается информация между ними, и они оба обладают способами проверки того, ведет ли их партнер нечестную игру.

Алексей Федоров, физик из Российского квантового центра
© Фото : РКЦ
Российские физики запустили первую в России "двойную" квантовую сеть

Роль игровой кости, рычага игрального автомата, карт и прочих "рабочих инструментов" тотализатора в данной системе играет пара запутанных частиц, одна из которых "принадлежит" казино, а вторая передается игроку.

Игрок должен открыть коробку, в которой находится (или не находится) частица и найти ее. Если же она отсутствует в емкости, то тогда он может попросить казино переправить ему вторую частицу и проверить, находится ли она в том состоянии, о котором ему сообщало казино до начала раунда игры.

Если игрок находит частицу или обнаруживает, что она находится в неправильном состоянии, то тогда он выигрывает, а во всех остальных случаях деньги достаются владельцу тотализатора. Подобная система, как отмечают ученые, естественным образом стремится к "честному" распределению вероятностей проигрыша и выигрыша, так как и казино, и игроку просто невыгодно пытаться обмануть партнера, который может в любое время проверить результаты игры.

Алмазные кубиты, созданные при участии российских ученых
© Фото : Денис Сукачев
Физики из России создали "алмазную" сеть из ячеек квантового компьютера

Работу этого квантового "казино" ученые проверили, используя набор из детекторов одиночных фотонов и источника "запутанного" света, при помощи которых они пытались найти способ "обмануть" тотализатор или самого игрока. Как показали эти опыты, любые попытки сжульничать не увеличивали, а уменьшали объем выигрыша, что продемонстрировало абсолютную честность работы подобного квантового "казино".

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