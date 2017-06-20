Ученые раскрыли тайну резких потеплений в ледниковом периоде

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Загадочные эпизоды потепления во времена ледникового периода, когда температуры на севере Земли резко поднимались на 15 градусов, были связаны с колебаниями в концентрации СО2 в атмосфере и перестройками в движении течений в Атлантике, заявляют ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

"Это открытие не означает, что нечто похожее произойдет в будущем в результате роста уровня СО2, так как сейчас границы между разными климатическими режимами выглядят совсем не так, как во времена ледникового периода. Тем не менее, наша работа показывает, что очень резкие изменения климата могут происходить под действием очень плавных изменений", — рассказывает Геррит Ломанн (Gerrit Lohmann) из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене (Германия).

Последний ледниковый период в истории Земли, как сегодня считают геологи, начался примерно 2,6 миллиона лет назад и он продолжается по сей день. Главной его особенностью является то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными – ледники наступали и отступали каждые 40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями.

Эти циклы оледенений и "оттепелей", как сегодня считают многие ученые, в первую очередь связаны с так называемыми циклами Миланковича – "качаниями" орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны не с "космическими", а вполне земными факторами, такими как перестройки "конвейера" течений в мировом океане или повышение или понижение доли СО2 в атмосфере.

Ломанн и его коллеги нашли новые аргументы в пользу второй группы теорий, создав компьютерную модель Земли во время ледникового периода и проследив за тем, как менялась работа ее климатических систем при повышениях или понижениях в уровне СО2.

Как показали эти расчеты, даже относительно небольшие и очень плавные изменения в концентрации углекислоты в воздухе могут приводить к очень резким и почти мгновенным перестройкам климата.

К примеру, повышение доли СО2 в атмосфере с уровня в 180 частей на миллион, минимальной концентрации углекислого газа во времена ледникового периода, до значения в 220 частей на миллион, что примерно равно половине от текущей доли углекислоты в воздухе, приводило к двум очень серьезным последствиям.

В результате этого, как рассказывают ученые, возникал феномен Эль-Ниньо, транспортирующий тепло и воду из тропиков Тихого океана в умеренные широты, и усиливался Голфстрим и связанные с ним течения в северной Атлантике. Благодаря этому температуры в приполярных широтах резко вырастали, повышаясь в некоторых регионах на 15 градусов Цельсия, что приводило к очень быстрому исчезновению ледовой шапки в морях и ее значительному сокращению на суше.

Если же концентрация СО2 падала ниже этой отметки, то тогда климат быстро возвращался в прежний режим – течения замедлялись, перенос тепла прекратился и ледники возвращались на свои старые рубежи. Почему так происходило и как возникли подобные климатические "качели", ученые пока не знают, но планируют выяснить, сопоставляя результаты своих расчетов и данные по реальным колебаниям климата в последний миллион лет.