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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: аномальная летняя жара затронет 74% населения Земли к 2100 году

14:2120.06.2017
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© AP Photo / Manish SwarupМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 годМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Почти три четверти населения Земли будут жить в зонах с постоянными волнами жары и аномально высокими летними температурами к началу следующего столетия, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

"Список возможных вариантов развития событий в будущем постоянно сокращается. Если говорить о волнах жары, то теперь у нас есть выбор между ужасными и очень ужасными сценариями. Многие люди уже сегодня умирают от подобных периодов аномальной жары, и даже борьба с изменением климата не избавит нас от того, что число их жертв в будущем только вырастет", — рассказывает Камило Мора (Camilo Mora) из университета Гавайев в Маноа (США).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
© Большая Наука
Климатолог объяснил, почему март в России был теплым, а май – холодным

Как отмечал академик Игорь Мохов в интервью РИА "Новости", частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Мора и его коллеги решили выяснить, как изменится ситуация с волнами жары к 2100 году, если человечество полностью откажется от всех мер по сдерживанию глобального потепления и как изменится ситуация при их полной реализации.

© Mora et al. / Nature Climate ChangeЧисло аномально жарких дней в 2100 году в разных уголках Земли
© Mora et al. / Nature Climate Change
Число аномально жарких дней в 2100 году в разных уголках Земли

Для этого ученые проанализировали все случаи аномально жаркой погоды летом, фиксировавшиеся на всех континентах Земли начиная с 1980 года, и выделили те регионы, где волны жары послужили причиной гибели людей. В общей сложности им удалось найти свыше 1900 точек на глобусе, где подобные вещи уже происходили, и использовали эти данные для составления прогнозов на будущее столетие.

Эти расчеты показали, что свыше 74% населения планеты будет жить к 2100 году в зонах, где каждое второе лето будут господствовать не только высокие температуры, но и высокий уровень влажности, мешающий человеческому телу охлаждаться при помощи испарения пота.

В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Москва, периоды аномальной жары будут длиться около 50 дней. Еще больше пострадают тропические и экваториальные регионы, где аномальная жара будет фактически постоянной на протяжении всего года. Фактически вся территория Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии станет малопригодной для проживания человека к концу столетия по сравнению с сегодняшним днем.

Жара в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ученые предложили объяснение аномальной жаре 2010 г в России

Соответственно, уровень смертности от тепловых ударов, сердечных приступов и других последствий перегрева тела резко вырастет в будущем, если ведущие государства мира полностью откажутся от исполнения Парижских соглашений и других мер по борьбе с глобальным потеплением.

С другой стороны, реализация всех этих мер, как признают Мора и его коллеги, не ликвидирует, а лишь несколько замедлит расширение зоны "аномальной жары". Как показывают расчеты ученых, в этом случае периоды аномальной жары будут затрагивать около 48% населения Земли и около 25% ее территории.

И поэтому, как заключает Мора, человечеству уже сейчас стоит начать готовиться к тому, что летнее тепло будет столь же большой угрозой для жизни индивидов, как и зимние морозы.

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РИА Наука
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