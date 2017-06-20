Опыт проекта "Энергия-Буран" учтут при создании новой ракеты "Союз-5"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 20 июн — РИА Новости. Новая российская ракета-носитель "Союз-5" будет проектироваться, исходя из опыта советской программы "Энергия-Буран", заявил журналистам во вторник глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев на авиакосмическом салоне во французском Ле Бурже.

"Исходя из опыта, как создавался комплекс "Энергия-Буран", мы идем тем же самым путем. Тут ничего изобретать не надо, потому что это дорога, которая уже пройдена. Поэтому мы так же создаем сначала ракету-носитель среднего класса, затем он превращается в элементы первой и второй ступени, не в стопроцентном исполнении, но можно говорить об определённой унификации", — сказал Солнцев.

По его словам, сначала нарабатывает статистику ракета-носитель среднего класса, а затем она превращается в один из основных элементов ракеты сверхтяжелого класса. При этом можно добиться определенной универсальности стартового комплекса, что очень важно, добавил Солнцев.

Он отметил, что при создании "Союза-5" не совсем корректно проводить параллели с украинским комплексом "Зенит", стартовую площадку которого на Байконуре совместно с Казахстаном планируется модернизировать под запуски новой ракеты.

"Сегодня у нас нет ракеты-носителя такого класса, который может выводить на низкую орбиту груз порядка 17 тонн. Есть "переразмеренный" в этой части "Протон" и "недоразмеренный" "Союз". Перед нами поставлена задача создать в максимально сжатые сроки ракету-носитель сверхтяжелого класса. Если говорить о "Зените" и преемственности, то мы поставили себе задачу максимально его адаптировать и к "Морскому старту", и к имеющейся 45-й "зенитовской" площадке на Байконуре", — добавил Солнцев.

"Наш инвестор готов проводить модернизацию "Морского старта". Таким образом, мы можем максимально рано начать пуски этой ракеты. Президентом поставлена задача — 2022 год, но я думаю, что летные испытания должны начаться раньше, чтобы к 2022 году мы имели готовую, летающую ракету-носитель", — заключил глава РКК "Энергия".

Ранее Россия и Казахстан согласовали программу по ускоренному созданию ракеты "Союз-5" и стартовой инфраструктуры для нее на Байконуре. Программа может начаться в 2022 году. Россия берет на себя повышенные обязательства по финансированию и созданию ракеты среднего класса, Казахстан — по модернизации стартового комплекса.

Проект "Энергия-Буран" был начат в СССР в 1970-е в ответ на разработку американской многоразовой транспортной космической системы ("Энергия" — ракета-носитель, "Буран" — корабль). Программа длилась 18 лет, было потрачено 16,5 миллиарда советских рублей, однако "Буран" совершил лишь один беспилотный космический полет – в 1988 году.

Всероссийский НИИ авиационных материалов в 2013 году, спустя 25 лет после того запуска, констатировал в аналитическом докладе, что "Буран" опередил свое время и по большинству показателей превосходил американскую систему Space Shuttle.

В частности, советский корабль мог находиться на орбите вдвое дольше американского "челнока": 30 суток против 15, брать на борт 30 тонн груза (шаттл — 24 тонны) и 10 членов экипажа (7 астронавтов). Подготовка к запуску на Байконуре занимала всего 15 суток (против месяца предстартовых операций для шаттла на мысе Канаверал).

Главное же отличие, по мнению экспертов, заключалась в том, что советский корабль был способен выполнять полет и осуществлять посадку в автоматическом режиме.