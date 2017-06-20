В НПО им. Лавочкина рассказали, когда подпишут "лунный" меморандум с ЕКА

12:1120.06.2017
(обновлено: 12:12 20.06.2017)
3900
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 20 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Меморандум с Европейским космическим агентством (ЕКА) по лунной программе будет подписан в начале июля, сообщил глава Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский.
"По лунной программе у нас идёт все планово, на сегодняшний день изготовлены макеты. Все вопросы по поставкам решены, в том числе — по приборам, которые делаются ЕКА", — сказал Лемешевский журналистам в ходе авиасалона во французском Ле Бурже.
Он отметил, что "на сегодняшний день по конкретным приборам соглашения все подписаны". "Общий меморандум по всей лунной программе будет, наверное, подписываться в начале июля", — добавил руководитель компании.
Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявлял, что агентство намерено сотрудничать с Роскосмосом в освоении Луны по проектам "Луна-Глоб" ("Луна-25"), первой миссии "Луна-Ресурс" и ее продолжения — "Луна-Ресурс" с посадочным модулем.
Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.
На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.
На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
В 2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"). Он будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км. В течение этого года спутник будет дважды переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром (порядка 50 километров) для проведения детальных исследований поверхности Луны. Далее космический аппарат будет переведен на орбиту с высотой 500-700 километров, на которой будет реализован астрофизический эксперимент ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.
Ещё через год, в 2021 году, на южный полюс Луны будет отправлен посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой. Данный аппарат будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.
В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню весеннего равноденствия.
Специалисты НАСА опубликовали самое подробное изображение Крабовидной туманности, также известной как NGC 1952 и Taurus A, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке.
Зонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта с частицами солнечного ветра.
Снимок Луны, сделанный с борта Международной космической станции одним из членов экипажа.
Ученые опубликовали снимки скопления Abell 370, состоящего из нескольких сотен галактик, связанных взаимной гравитацией. Кластер, расположенный в созвездии Кита, оказался гигантским "естественным" телескопом, через гравитационную линзу которого можно увидеть еще более далекий космос.
Американские члены экипажа Международной космической станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, вышли в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.
Микроволновая обсерватория ALMA получила в этом месяце самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов.
Космонавт Федор Юрчихин сфотографировал с борта МКС облака, образовавшие причудливый узор. "Завитушки Природы. Именно так и хочется назвать этот снимок", - написал он.
Космический телескоп Хаббл сфотографировал туманность Sh2-308, которая окружает звезду EZ, входящую в созвездие Большого пса. Звезда окружена пузырями из газа, образованными в результате излучения интенсивной радиации в окружающее пространство.
Ученые выяснили, что карликовая планета 2007 OR10, третий по размерам объект пояса Койпера после Плутона и Эриды, вращается вокруг Солнца не одна, а в компании небольшой луны диаметром в 250-350 километров.
НАСА опубликовало снимок зонда "Кассини", на котором виден северный полюс спутника Сатурна Энцелада, покрытый большим количеством кратеров. Это обстоятельство указывает на то, что он не обновлялся на протяжении довольно долгого периода времени.
Российские космонавт Олег Новицкий, находясь на борту МКС, присоединился к акции "Бессмертный полк". "Мои дедушка и бабушка Новицкие Иван Игнатьевич и Анна Игнатьевна. Дедушка Ваня партизанил, а потом воевал в частях регулярной армии, был тяжело ранен. Бабушка тоже была в партизанском отряде", - сообщил космонавт.
Ясная погода позволила сделать специалистам Европейской южной обсерватории Паранал в Чили сверхчеткий снимок Луны и Венеры.
Космонавт Федор Юрчихин с борта МКС сфотографировал российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне Земли.