В НПО им. Лавочкина рассказали, когда подпишут "лунный" меморандум с ЕКА

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 20 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Меморандум с Европейским космическим агентством (ЕКА) по лунной программе будет подписан в начале июля, сообщил глава Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"По лунной программе у нас идёт все планово, на сегодняшний день изготовлены макеты. Все вопросы по поставкам решены, в том числе — по приборам, которые делаются ЕКА", — сказал Лемешевский журналистам в ходе авиасалона во французском Ле Бурже.

Он отметил, что "на сегодняшний день по конкретным приборам соглашения все подписаны". "Общий меморандум по всей лунной программе будет, наверное, подписываться в начале июля", — добавил руководитель компании.

Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявлял, что агентство намерено сотрудничать с Роскосмосом в освоении Луны по проектам "Луна-Глоб" ("Луна-25"), первой миссии "Луна-Ресурс" и ее продолжения — "Луна-Ресурс" с посадочным модулем.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

В 2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"). Он будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 км. В течение этого года спутник будет дважды переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром (порядка 50 километров) для проведения детальных исследований поверхности Луны. Далее космический аппарат будет переведен на орбиту с высотой 500-700 километров, на которой будет реализован астрофизический эксперимент ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.

Ещё через год, в 2021 году, на южный полюс Луны будет отправлен посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой. Данный аппарат будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до 3 километров), и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.