МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Первооткрыватели планеты у Проксимы Центавра приступили к массовым поискам полноценных аналогов Земли у ближайших к нам светил небольших размеров – звезды Барнарда, Ross 154, и второй планеты у Проксимы Центавра, сообщает пресс-служба университета королевы Марии в Лондоне.

"Поиск аналогов Земли у ближайших к нам звезд сам по себе интересен для нас, и мы хотим использовать их для того, чтобы показать публике, как работает наука и привлечь добровольцев к анализу данных и поиску новых планет в данных почти 100 дней непрерывных наблюдений за этими звездами. Можно сказать, мы будем проводить эксперимент в эксперименте", — рассказывает Гильем Англада-Эскуде (Guillem Anglada-Escude) из университета королевы Марии в Лондоне.

Год назад Англада-Эскуде и его коллеги стали авторами удивительного открытия – им удалось обнаружить небольшую землеподобную планету у Проксимы Центавра, красного карлика из тройной системы Альфа Центавра и ближайшей к нам звезды.

Изначально ученые думали, что Проксима b является ближайшей к нам каменистой планетой, больше всего похожей на Землю по всем своим характеристикам. Сегодня многие планетологи считают, что жизнь на ней невозможна из-за беспокойного характера красного карлика, на чьей поверхности постоянно возникают вспышки, способные "содрать" атмосферу с планеты.

Совершив это открытие, Англада-Эскуде задумались, существуют ли подобные планеты и у других ближайших к нам звезд, большая часть которых является красными карликами — у звезды Барнарда, удаленной от Земли всего на 6 световых лет, и у Ross 154, расположенной в почти 10 световых годах от Солнечной системы.

Для поиска этих планет ученые создали проект Pale Red Dot, названный так по аналогии с фотографией Земли, полученной зондом "Вояджер-1" в 1990 году с расстояния в 6 миллиардов километров от нашей планеты, которую великий астроном Карл Саган назвал "тусклой синей точкой" в одной из своих публичных лекций.

В рамках этого проекта Англада-Эскуде и его коллеги будут следить за этими звездами на протяжении 90 дней при помощи инструмента HARPS, установленного на 3,6 метровом телескопе в чилийской обсерватории Ла-Силла. Этот прибор, как объясняют планетологи, способен улавливать малейшие "дрожжания" в положении звезд, возникающие в результате их гравитационных взаимодействий с планетами, что поможет найти их даже в тех случаях, если планеты не проходят по диску светил и не вызывают их временные потускнения.

Предварительные наблюдения за звездой Барнарда, Ross 154 и Проксимой Центавра уже начались в прошлый четверг, и завтра астрономы приступят к полноценным поискам экзопланет. Эти наблюдения, как пояснил Англада-Эскуде, будут вестись в полностью открытом режиме, и любой желающий сможет к ним присоединиться и попытаться найти планеты в тех данных, которые будет собирать HARPS.

Если ученым удастся открыть новые планеты, то данные по их свойствам и потенциальной обитаемости могут помочь нам понять, где и как стоит искать полноценных двойников Земли и могут ли планеты у красных карликов, самых многочисленных светил Вселенной, быть главным прибежищем разумной или неразумной жизни.