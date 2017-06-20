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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли средство защиты человека от "зомби-паразита" кошек

11:0520.06.2017
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© AP Photo / dpa Julian StratenschulteКот наблюдает за мышьюКот наблюдает за мышью
© AP Photo / dpa Julian Stratenschulte

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Токсоплазма, паразит кошек, способный менять поведение человека и мышей, не может жить в организме людей без фермента CPL, содержащегося в его "желудочном соке", и блокировка его синтеза защищает людей от заражения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

"У нас есть несколько способов подавления острой стадии токсоплазмоза, и иммунная система обычно не дает инфекции сильно распространиться. С другой стороны, когда паразит "окукливается" и болезнь становится хронической, у людей с подавленным иммунитетом и инфекциями глаз возникают большие проблемы", — рассказывает Верн Каррутерс (Vern Carruthers) из университета Мичигана в Энн-Арборе (США).

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — внутриклеточный паразит, обычно обитающий в кишечнике домашних кошек. На сегодняшний день, по оценкам американской CDC, свыше 60 миллионов жителей США заражены токсоплазмой. Широкая распространенность этого патогена среди питомцев и их хозяев заставила ученых обратить на него внимание в последние годы.

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые: токсоплазмоз вызывает необратимые изменения в работе мозга

Оказалось, что токсоплазма способна менять поведение хозяина, вызывая необратимые изменения в работе мозга. Они делают мышей "бесстрашными" при виде и запахе кошек, а людей — склонными к суициду и нерациональным поступкам, а также необъяснимым приступам ярости. Кроме того, попадание токсоплазмы в организм беременной женщины может вызвать серьезнейшие дефекты в развитии плода и привести к выкидышу.

Каррутерс и его коллеги выяснили, как медики могут предотвратить заражение токсоплазмозом и избавить от него уже инфицированных людей, проанализировав весь жизненный цикл Toxoplasma gondii и обнаружив те механизмы, которые помогают ему выживать в "окукленном" состоянии внутри клеток человека и животных.

Для раскрытия этой тайны ученые вырастили нескольких мышей, заразили их токсоплазмой и проследили за тем, как меняется работа генов паразита при переходе из острой в хроническую фазу инфекции.

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые выяснили, как "зомби"-паразит кошек управляет мозгом человека

Как оказалось, сильнее всего поменялась работа генов и белков, связанных с работой так называемой лизосомной вакуоли токсоплазмы – обособленного региона их клетки, играющей роль своеобразного "желудка" одноклеточного паразита. Внутри нее, по словам Каррутерса,  токсоплазма перерабатывает и "сжигает" весь белковый мусор, возникший внутри самой клетки или попавший в нее из внешней среды.

Отключая гены, связанные с работой этого "желудка", ученые повторно заражали мышей и наблюдали за тем, что менялось в поведении паразита. Таким образом им удалось "нащупать" ген CPL, один из двух главных ферментов вакуоли, молекулы которого оказались критически важными для выживания токсоплазмы при ее переходе в хроническую форму.

Блокировка гена, отвечающего за синтез этого белка, приводила к тому, что число "окуклившихся" клеток токсоплазмы уменьшалось в 100-200 раз. При этом паразит начинал хуже проникать в мозг и другие важнейшие ткани тела мышей, и выжившие клетки токсоплазмы были фактически полностью заполнены "мусором" и не могли нормально размножаться.

Бенгальский кот с его владельцем. Архивное фото
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Ученые: "зомби"-паразит кошек может вызывать приступы ярости у людей

Соответственно, препараты, способные подавлять работу белка  CPL и связанных с ним генов и при этом проникать внутрь мозга, могут стать действенным средством для полного излечения людей и домашних питомцев от токсоплазмоза.

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