США
19.0619 июня19:22МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА: "Кеплер" нашел десять новых возможных "двойников" Земли

19:1619.06.2017
0210
© NASA/JPL-CaltechЗемлеподобная планета у красного карлика в представлении художникаЗемлеподобная планета у красного карлика в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Кеплер" обнаружил десять ранее неизвестных потенциальных "кузин" Земли в созвездиях Лебедя и Лиры и около двух сотен других экзопланет, сообщили ученые НАСА на пресс-брифинге в Исследовательском центре НАСА имени Эймса в Кремниевой Долине.

"Ближайшим аналогом Земли может быть пока неподтвержденная планета KY.7711, найденная в ходе подготовки полного каталога данных, которые "Кеплер" собирал в первые четыре года своей работы. Эта планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце по своим размерам и температуре, и находится в центре "зоны жизни". С другой стороны, пока не понятно, есть ли у нее атмосфера и способна ли она поддерживать жизнь", — рассказала Сьюзан Томсон (Susan Tompson) из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в Маунтин-Вью (США).

Сегодня Марио Перез (Mario Perez), руководитель миссии "Кеплер" в НАСА, и его коллеги представили прессе и публике полный каталог данных, полученных космическим телескопом в первый период своей работы с мая 2009 года по май 2013 года.

Девять планет, находящихся в зоне жизни, найденные Кеплером
© NASA Ames/N. Batalha and W. Stenzel
"Кеплер" обнаружил девять планет, на которых может зародиться жизнь

Этот каталог, как пояснил Перез, содержит в себе примерно 219 новых планет, 10 из которых являются потенциальными двойниками Земли, а также данные по почти четырем тысячам планет, открытых "Кеплером" ранее. В общей сложности "Кеплеру" удалось открыть 49 землеподобных планет, находящихся в зоне жизни и обладающих небольшими размерами.

Повторный анализ данных, по словам астронома, позволил участникам научной команды "Кеплера" не только найти новые планеты, но и получить уникальные статистические данные по числу планет у звезд Млечного пути и их типичному облику. Эта информация, как пояснила Кортни Дрессинг (Courtney Dressing), астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США), поможет ученым понять, как часто встречаются "двойники" Земли и на каких других планетах вероятнее всего существует внеземная жизнь.

Как добавил Бенджамин Фултон (Benjamin Fulton), коллега Дрессинг, уже первый анализ этих данных позволил научной команде "Кеплера" обнаружить два новых типа планет.

Так художник представил себе планету HAT-P-7b, в атмосфере которой идут дожди из сапфиров
© University of Warwick/Mark Garlick
Астрономы нашли планету, где идут дожди из рубинов и сапфиров

"Наблюдая за "супер-Землями", мы давно ломали голову над тем, какие из них являются аналогами Земли, а другие – планетами-океанами или миниатюрными газовыми гигантами. Анализ этих данных показывает, что на самом деле эти планеты делятся на две обособленных группы – относительно небольшие "супер-Земли", чья масса в среднем в 1,8 раза больше, чем у Земли, и на мини-Нептуны, чья масса в 3-4 раза больше", — объясняет Фултон.

По его словам, полный набор данных с "Кеплера" показывает, что супер-Земли и мини-Нептуны четко отделены друг от друга — крупных каменистых планет с массой в 2-3 Земли просто не существует. Как считает планетолог, это связано с тем, что супер-Земли и мини-Нептуны формируются в разных условиях. Первые возникают в теплых внутренних регионах протопланетных дисков, где почти нет водорода и гелия,  а вторые – в холодных внешних слоях "зародышей" звезд, где газа намного больше.

Звездное небо
© Flickr / makelessnoise
"Кеплер" нашел планету, которую "родная" звезда съест через 55 млн лет

Подобное четкое разграничение, как считает ученый, вносит некоторую ясность в поиски внеземной жизни у крупных аналогов Земли, так как теперь становится очевидно, что бывшие крупные "супер-Земли", ставшие "мини-Нептунами" сегодня, вряд ли могут поддерживать жизнь из-за сверхвысоких давлений в их атмосфере.

Как рассказали ученые в беседе с РИА "Новости", текущих запасов топлива на борту "Кеплера" хватает для того, что проработать на орбите еще до октября 2018  года.  К тому времени уже будет запущен наследник "Кеплера", обсерватория TESS, однако совместные наблюдения, как пояснил Перез, они вряд ли будут вести, так как TESS  и "Кеплер" будут смотреть на разные части неба.

Так художник представил себе планету TRAPPIST-1d и ее две кузины
© ESO/M. Kornmesser
Астрономы раскрыли состав ближайших к нам "кузин" Земли

"Главным ограничителем длины жизни "Кеплера" являются запасы топлива на его борту, которые мы не можем измерить напрямую. Пока мы уверены в том, что телескоп проработает как минимум еще две наблюдательных кампании длиной в 90 дней каждая и, возможно, доживет до начала 2019 года, что позволит ему дотянуть до выхода TESS на орбиту. Другое дело, что продолжительность жизни "Кеплера" никак не повлияет на миссию TESS, так как сначала новый телескоп будет работать в обзорном режиме и будет смотреть на ночное небо южного полушария", — пояснил Перез.

С другой стороны, "Джеймс Уэбб", наследник "Хаббла", будет напрямую использовать те данные, которые собирал и продолжает собирать "Кеплер", и попытается получить данные по составу атмосфер потенциальных двойников Земли. Как надеются ученые, первые полноценные фотографии подобных планет будут получены в середине 2030 годов, когда будет запущено новое поколение орбитальных телескопов с улучшенной оптикой.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена