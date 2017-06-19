Китай не смог вывести на орбиту спутник связи "Чжунсин-9А"

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Центр космических запусков города Сичан китайской провинции Сычуань в понедельник осуществил неудачный запуск коммуникационного спутника "Чжунсин-9А", сообщает агентство Синьхуа.

По данным корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), специалистам не удалось вывести спутник на заданную орбиту.

Причина неудачного запуска пока не установлена, ведётся расследование произошедшего, а также тщательный анализ ошибок и неполадок. Сотрудники CASC пытаются скорректировать траекторию аппарата и вывести его на нужную орбиту.