США
19.0619 июня14:50МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики усомнились в том, что LIGO открыл гравитационные волны

14:0919.06.2017
01980
© Фото : LIGO, NSF, Aurore Simonnet (Sonoma State U.)Процесс слияния черных дырПроцесс слияния черных дыр
© Фото : LIGO, NSF, Aurore Simonnet (Sonoma State U.)

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Несколько космологов и физиков усомнились в открытии гравитационных волн гравитационной обсерваторией LIGO, обнаружив необычную "синхронизацию шумов" в данных с двух детекторов этого научного прибора, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Я пытался воспроизвести то, о чем пишут коллеги в этой статье. Мне не удалось этого сделать, причиной чего, как мне кажется, являются ошибки при "вычистке" данных. Даже если бы эти аномалии присутствовали в наших данных, это бы никак не опровергло открытие всплеска GW150914 и не повиляло бы на его статистическую достоверность. Тем не менее, я сейчас связался с авторами этого заявления, и мы вместе пытаемся понять суть этих расхождений", — заявил Айэн Харри (Ian Harry) из Института гравитационной физики в Потсдаме (Германия), один из участников коллаборации LIGO.

На волне

В сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 65 Солнц. Впоследствии, LIGO зафиксировал еще два всплеска гравитационных волн, только один из которых был официально признан научным сообществом. Еще один всплеск был найден в январе этого года, после начала второго этапа работы детекторов.

Шаровое скопление Liller 1 в созвездии Скорпиона
© Фото : Gemini Observatory/AURA
Ученые узнали, как родились черные дыры, породившие гравитационные волны

Павел Насельский, росийско-датский физик из института Нильса Бора в Копенгагене, и ряд других ученых повторно проанализировали данные, собранные двумя детекторами LIGO во время обнаружения первой вспышки гравитационных волн, и обнаружили необычную аномалию, заставившую их думать, что все открытия LIGO могут оказаться плодом ошибки.

Насельский и его команда обратили внимание не на сам сигнал, порожденный черными  дырами, а на шумы, которые порождаются квантовыми флуктуациями вакуума и другими случайными процессами, а также специальными системами калибрации, которые используются для синхронизации "половинок" LIGO.

Михаил Городецкий, российский физик
© RQC
Физик: в LIGO ожидали увидеть сначала пульсары, а не одни черные дыры

Как отмечают ученые, шумы их интересовали по той причине, что случайная синхронизация шумов и в том, и в другом детекторе на протяжении некоторого времени может породить сигнал, похожий на гравитационные волны, который будет практически невозможно отличить от реального, если анализировать только сигнал, а не все данные.

Космические случайности

Для поисков подобных совпадений и аномалий датские физики скачали архив наблюдений LIGO, "удалили" из них четыре известных нам всплеска гравитационных волн, и попытались найти подобные совпадения в уровне шумов в данных и с того, и с другого детектора обсерватории.

По их словам, "синхронизация шумов" имела место и при обнаружении события GW150914 в сентябре 2015 года, и в недавнем событии GW170104. Это, по их мнению, заметно уменьшает вероятность того, что LIGO действительно удалось обнаружить сливающиеся черные дыры.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS / The SXS
Ученые: детектор LIGO мог увидеть "стену огня" у черной дыры

Харри, в свою очередь, считает, что ошибки есть в расчетах Насельского и его коллег. По его словам, использованная ими методика "очистки" сигнала сама по себе порождает подобные корелляции. Как отмечает ученый, если применить методику датских физиков для анализа абсолютно случайного набора данных, то получится та же самая картина, что и при анализе результатов наблюдений при помощи LIGO, что опровергает выкладки авторов статьи.

Более того, по словам представителя LIGO, сам сигнал можно увидеть в данных и того, и другого детектора невооруженным глазом, не сравнивая его с информацией со второй "половинки" обсерватории и никак не очищая его. Все это, по его мнению, говорит о том, что Насельский и его команда ошибаются – даже если бы эти "синхронизации" в шумах существовали, они бы не смогли усилить сигнал или искусственным образом породить его.

Галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
"Хаббл" получил фотографии черной дыры, нарушающей законы физики

Любош Мотль, чешский физик-теоретик и бывший профессор Гарварда, излагает похожие мысли – его расчеты, построенные на базе данных LIGO, показывают, что гравитационные волны были однозначно обнаружены в сентябре 2015 года, и что ошибки и случайных совпадений здесь быть не может.

По его мнению, единственной ошибкой команды LIGO может быть то, что они не учитывают то, как поляризация гравитационных волн может влиять на работу детекторов обсерватории. Игнорирование этого фактора, по мнению Мотля, будет порождать небольшие расхождения между моделями слияний черных дыр и теми данными, которые получил LIGO при наблюдениях за тремя подобными событиями.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена