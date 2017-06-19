Ученые выяснили, при каких условиях возможно существование пришельцев

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американские астрономы просчитали разные сценарии возникновения инопланетных цивилизаций и пришли к выводу, что они должны быть крайне редкими, но при этом способными наладить контакт с человеком из любой точки Галактики, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org

"В мае 1961 года президент Кеннеди заявил о том, что США отправит людей на Луну и вернет их назад в ближайшие 10 лет. Эта мечта исполнилась в июле 1969 года, заполнив одну из важных страниц в истории освоения космоса. В этой связи очень сложно поверить, что ничего похожего не происходило в других уголках Вселенной. И поэтому мы очень долго думаем над тем, как говорил еще Энрико Ферми – куда пропали все эти пришельцы?", — пишут Хорхе Сориано (Jorge Soriano) и его коллеги из Городского университета Нью-Йорка (США).

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов? Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли".

Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты. Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметит, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Сориано и его коллеги решили выяснить, почему мы до сих пор не натолкнулись на братьев по разуму, просчитав различные варианты их эволюции и времени существования.

В этих расчетах ученые опирались на две простые вещи – не все обитаемые планеты могут стать прибежищем для разумной жизни, и среднее время их существования может сильно варьироваться, в зависимости от частоты возникновения гамма-вспышек, взрывов сверхновых и других галактических катаклизмов, способных уничтожить жизнь на отдельно взятой планете.

Руководствуясь этими идеями, ученые попытались примирить парадокс Ферми и формулу Дрейка, просчитав такие сценарии существования инопланетян, которые бы соответствовали и той, и другой идее. Для этого ученые добавили в формулу Дрейка два новых параметра – долю "разумных" цивилизации, обладающих средствами межзвездной связи, и время их существования.

Как показывают эти расчеты, разумные, но невидимые для нас цивилизации пришельцев действительно могли или могут существовать в нашей Галактике, однако доля их среди общего числа разумных инопланетян будет крайне малой – около 0,5%. Это заметно осложняет их поиски и объясняет то, почему мы их не наблюдаем сегодня.

При этом время существования этих цивилизаций может быть достаточно большим – около 300 тысяч лет – и поэтому они в принципе могли бы наладить контакт с человечеством из любой точки галактики, если бы знали о его существовании. Поиск их следов, как считают Сориано и его коллеги, будет возможен только в будущем, когда будет открыто большее число "двойников" Земли и полноценных аналогов нашей планеты наследниками современных космических телескопов НАСА.