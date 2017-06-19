США
19.0619 июня10:58МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские археологи раскрыли тайну основания древнерусской Вязьмы

10:4219.06.2017
04250
© Фото : Н.А. КренкеКладбище 13-15 веков на территории ВязьмыКладбище 13-15 веков на территории Вязьмы
© Фото : Н.А. Кренке

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Раскопки на месте постройки древнейшего собора в Вязьме показали, что это древнерусский город возник в примерно 13 веке нашей эры, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Мы получили археологические основания для датировки времени появления города Вязьмы,  вокруг которого существовала значительная неясность. Результаты, полученные с помощью радиоуглеродного анализа, показывают, что городское поселение здесь возникло в 13 веке", — рассказывает Николай Кренке из Института археологии РАН.

По словам ученого, время основания Вязьмы, одного из самых древних городов Смоленской области, до недавнего времени оставалась предметом ожесточенных дискуссий между историками и археологами. О существовании Вязьмы сообщает крайне небольшое число летописей, и до настоящего времени ученые точно знали лишь немногие вещи о ее ранней истории.

Руины церкви Благовещения на Рюриковом Городище
© Фото : Ольга Денисова / Wikipedia.org
Археологи начали изучение второго по древности храма в России

К примеру, Вязьма точно не могла возникнуть раньше начала 12 века, так как она отсутствует в уставных грамотах того времени, и, скорее всего, уже существовала в 16 веке, так как Вязьма упоминается в "Государевом родословце" 16 века, дошедшем до нас в составе "Бархатной книги" 17 века.

Первым упоминанием существования этого города содержится в Лаврентьевской летописи 14 века, в соответствии с которой можно судить, что  Вязьма в начале 14 века уже была достаточно крупным городом, который играл существенную роль в политике Руси того времени.

Кренке и его коллеги выяснили, что Вязьма была основана уже в 13 веке, проводя раскопке на территории так называемого Соборного холма – возвышенности, где находилась крепость и первый храм Вязьмы, а также Троицкий собор 17 века. Раскопки здесь уже проводились на излете советской эпохи, однако они не сделали вопрос основания города более ясным.

Фрагмент граффити со списком убийц князя Андрея Боголюбского
© Фото : ИА РАН
Археологи РАН нашли полный список убийц князя Андрея Боголюбского

В 2017 году на западной стороне Соборного холма начались новые раскопки в связи со строительством на этом месте церковного религиозно-просветительского центра. Эти раскопки показали, что нижняя территория холма использовалась в качестве пашенных угодий в средневековье, и что на его верхней половине жили люди еще в домонгольскую эпоху. Здесь ученые обнаружили останки кладбища, нескольких домов и множество древнерусских артефактов.

В самых древних слоях отложений археологам удалось найти два шиферных пряслица, стеклянные браслеты и керамику, обладающие типичным для 12-13 веков обликом. Они были обнаружены на поверхности погребенной почвы, и пока нельзя установить, было ли на Соборном холме поселение уже в это время, или это лишь отдельные вещи, принесенные сюда позже.

Радиоуглеродный анализ черепков керамики, найденных в более высоких слоях, показал, что они попали в почву в 13-14 веках. Это, а также возраст других артефактов из этих слоев, указывает на то, что Вязьма уже существовала в 13 веке.

Портал храма постройки мастеров императора Барбароссы, найденного в Боголюбово
© Фото : Институт археологии РАН
Ученые нашли следы храма мастеров Барбароссы во Владимирской области

Как рассказывают Кренке и его коллеги, на начальном этапе жизни города в центре западной части холма находилась церковь, окруженная постепенно расширявшимся кладбищем. На краях холма стояли жилые дома – здесь найдены остатки срубов и канавки от оград. В этой "жилой зоне" были найдены статусные серебряные вещи – подвески, перстни, бусина.

На кладбище на холме все погребенные были захоронены по христианскому обряду: на спине в ритуальной кожаной обуви без вещей и крестов в деревянных гробах, сделанных из дубовых досок, скрепленных специальными деревянными планками-стяжками. Как рассказывают ученые, открытие и изучение этих захоронений поможет нам понять, как жили люди на Руси в 13 веке и в последующие эпохи.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена