Российские археологи раскрыли тайну основания древнерусской Вязьмы

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Раскопки на месте постройки древнейшего собора в Вязьме показали, что это древнерусский город возник в примерно 13 веке нашей эры, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Мы получили археологические основания для датировки времени появления города Вязьмы, вокруг которого существовала значительная неясность. Результаты, полученные с помощью радиоуглеродного анализа, показывают, что городское поселение здесь возникло в 13 веке", — рассказывает Николай Кренке из Института археологии РАН.

По словам ученого, время основания Вязьмы, одного из самых древних городов Смоленской области, до недавнего времени оставалась предметом ожесточенных дискуссий между историками и археологами. О существовании Вязьмы сообщает крайне небольшое число летописей, и до настоящего времени ученые точно знали лишь немногие вещи о ее ранней истории.

К примеру, Вязьма точно не могла возникнуть раньше начала 12 века, так как она отсутствует в уставных грамотах того времени, и, скорее всего, уже существовала в 16 веке, так как Вязьма упоминается в "Государевом родословце" 16 века, дошедшем до нас в составе "Бархатной книги" 17 века.

Первым упоминанием существования этого города содержится в Лаврентьевской летописи 14 века, в соответствии с которой можно судить, что Вязьма в начале 14 века уже была достаточно крупным городом, который играл существенную роль в политике Руси того времени.

Кренке и его коллеги выяснили, что Вязьма была основана уже в 13 веке, проводя раскопке на территории так называемого Соборного холма – возвышенности, где находилась крепость и первый храм Вязьмы, а также Троицкий собор 17 века. Раскопки здесь уже проводились на излете советской эпохи, однако они не сделали вопрос основания города более ясным.

В 2017 году на западной стороне Соборного холма начались новые раскопки в связи со строительством на этом месте церковного религиозно-просветительского центра. Эти раскопки показали, что нижняя территория холма использовалась в качестве пашенных угодий в средневековье, и что на его верхней половине жили люди еще в домонгольскую эпоху. Здесь ученые обнаружили останки кладбища, нескольких домов и множество древнерусских артефактов.

В самых древних слоях отложений археологам удалось найти два шиферных пряслица, стеклянные браслеты и керамику, обладающие типичным для 12-13 веков обликом. Они были обнаружены на поверхности погребенной почвы, и пока нельзя установить, было ли на Соборном холме поселение уже в это время, или это лишь отдельные вещи, принесенные сюда позже.

Радиоуглеродный анализ черепков керамики, найденных в более высоких слоях, показал, что они попали в почву в 13-14 веках. Это, а также возраст других артефактов из этих слоев, указывает на то, что Вязьма уже существовала в 13 веке.

Как рассказывают Кренке и его коллеги, на начальном этапе жизни города в центре западной части холма находилась церковь, окруженная постепенно расширявшимся кладбищем. На краях холма стояли жилые дома – здесь найдены остатки срубов и канавки от оград. В этой "жилой зоне" были найдены статусные серебряные вещи – подвески, перстни, бусина.

На кладбище на холме все погребенные были захоронены по христианскому обряду: на спине в ритуальной кожаной обуви без вещей и крестов в деревянных гробах, сделанных из дубовых досок, скрепленных специальными деревянными планками-стяжками. Как рассказывают ученые, открытие и изучение этих захоронений поможет нам понять, как жили люди на Руси в 13 веке и в последующие эпохи.