США
18.0618 июня10:10МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал о возможностях ядерной медицины

10:0018.06.2017
0420
© Российская академия наукСтепан КалмыковСтепан Калмыков
© Российская академия наук

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ежегодно каждое третье воскресенье июня в России отмечается день медика. Праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Света СССР от 1 октября 1980 года, — практически тогда же, когда официальный статус получила ядерная медицина — отдельное направление клинической медицины. О возможностях ядерной медицины РИА "Наука" рассказал Степан Николаевич Калмыков — учёный-радиохимик, доктор химических наук, профессор и член-корреспондент РАН.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
В Приморье планируют построить к 2020 году Центр ядерной медицины
- Степан Николаевич, что такое ядерная медицина?
— Это современное высокотехнологичное направление, которое объединяет множество наук и с каждым годом все активнее прогрессирует (объемы мировых рынков исчисляются миллиардами долларов). Во-первых, ядерная медицина позволяет диагностировать многие тяжелые заболевания на очень ранних стадиях. Причем не только онкологические, но и нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера, Паркинсона), а также  заболевания сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, с помощью ядерной медицины можно создать препараты, которые отличие от более традиционных методов (таких, как химиотерапия или лучевая терапия), действуют адресно и локально. То есть, оно обеспечивает максимальное воздействие на сам очаг поражения, например, опухоль.

CC BY-SA 3.0 / ЗАО "Фарм-Синтез" / Сцинтиграфия метастатического поражения скелета с помощью РФП «Резоскан» (99mTc-золедроновой кислоты)
CC BY-SA 3.0 / ЗАО "Фарм-Синтез" /
Сцинтиграфия метастатического поражения скелета с помощью РФП «Резоскан» (99mTc-золедроновой кислоты)


- Воздействуют радиоактивными препаратами?
— Именно так, метод называется сцинтиграфия. В организм вводят радиоактивные изотопы, они скапливаются в нужных местах и излучают. Но такие радиоактивные препараты, как правило, имеют короткий эффективный период полураспада, что обусловливает незначительную лучевую нагрузку на организм обследуемого. Самые популярные препараты в этой сфере известны нам уже полвека: они созданы на основе, например, йода-131 или иттрия-90. Йод-131, который также называют иногда радиойодом, — это радиоактивный нуклид химического элемента йода с массовым числом 131.
—  Как добываются радионуклиды?
— Прежде всего, это исследовательские либо промышленные реакторы, в которых используются нейтронные поля для наработки радионуклидов. Это использование изотопно-обогащенных мишеней: материалы с нестандартным изотопным соотношением, позволяющие получить именно тот радионуклид, который требуется. Это уникальные установки-ускорители ядерных частиц (главным образом, протонов), циклотроны или линейные ускорители.

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины

— Что из себя представляют циклотроны и как они работают?
— Это высокотехнологичные установки-ускорители, в которых по круговой орбите движутся ядерные частицы. Они бомбардируют ту или иную мишень и вырабатывают, в зависимости от состава мишени и ядерной реакции, соответствующие радионуклиды, на основе которых создаются радиофармацевтические препараты.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
В Приморье планируют построить к 2020 году Центр ядерной медицины
У нас один мощнейший линейный ускоритель расположен в Троицке, на базе Института ядерных исследований РАН (до 600 мегаэлектронвольт). Таких уникальных ускорителей – единицы во всем мире: ещё два находятся в США, по одному во Франции, в ЮАР и Южной Корее. В отличие от циклотронов, в ИЯИ РАН ускоритель линейный.
Кроме того, уже подготавливается к работе первый высокоэнергетический циклотрон в стране. За дело взялись специалисты Курчатовского института, — они обещали   полностью обеспечить нашу страну медицинскими радионуклидами. Для выхода этого проекта на финишную прямую остается примерно ещё год-два. По сути, сам циклотрон уже готов, – остается только все окончательно согласовать и уладить нюансы организационного  характера.
- Что еще можно делать, владея технологиями ядерной медицины?
— Сейчас весьма важен поиск, подбор тех молекул, которые способны выполнять адресную доставку лекарств и эффективно бороться с патологиями.
Гелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художника
© Nicolle Rager Fuller, NSF
Медики предлагают бороться с раком при помощи тепловых "нано-гранат"
С другой стороны, мы узнаем очень много и, например, о работе головного мозга, о взаимосвязи органов, о биохимическом поведении различных молекул. Это может "разыгрываться" двояко: либо подводить науку к лабораторному синтезу чего-то "природо-подобного" (вспомним наномедицину), либо адаптировать то, что уже имеется в живом организме. Эти направления очень бурно развиваются.
- Есть ли прорывы в плане подбора молекул?
— На химическом факультете МГУ активно проводятся работы с наночастицами и пептидными препаратами. Биологический факультет МГУ и Институт биологии гена РАН сообща работают со сложными белковыми конструкциями. Впереди планеты всей, можно сказать, разработки так называемых "модульных нанотранспортеров". Благодаря им распознается уже не только пораженный орган, но отдельная клетка. И доставка идет даже не просто внутрь этой клетки, а прямо в её ядро. Таким образом, эти транспортеры вблизи ядра сверхэффективно уничтожают клетку за счет единичных актов радиоактивного распада. И, как видно, подобные разработки направлены на успешную борьбу с самыми тяжелыми, неизлечимыми онкологиями.

CC BY-SA 4.0 / NIPK Electron Co. / Complex of Isotope Diagnostics/Cropped a photoКомплекс изотопной диагностики - ОФЭКТ-система
CC BY-SA 4.0 / NIPK Electron Co. / Complex of Isotope Diagnostics/Cropped a photo
Комплекс изотопной диагностики - ОФЭКТ-система

- А что можно сказать о перспективах радиоизотопной диагностики?
— Здесь основными двумя методами являются ПЭТ и однофотонная томография. В первой чаще всего используется фтор-18. Период его радиоактивного полураспада (109 минут) накладывает определенные ограничения, ведь препараты приходится синтезировать очень быстро. Поэтому тут очень важны иные нетрадиционные излучатели помимо фтора, с большим периодом полураспада (хотя бы часы, дни). И важны они потому, что очень многие патологические процессы имеют медленную фармакокинетику: то есть, им нужно длительное время для накопления в очаге поражения. Поэтому, когда мы переходим от простых молекул, содержащих фтор-18 к другим препаратам (например, моноклональным антителам), то мы значительно расширяем список тех патологий, с которыми в силах справиться.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена