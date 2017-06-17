Ученый: главным оружием XXI века станет искусственный интеллект

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новым супероружием XXI века станут не атомные или термоядерные бомбы, а самообучающиеся системы искусственного интеллекта, которые уже сегодня разрабатывают ведущие державы мира. Об этом французский футуролог Жан-Кристоф Бони заявил на пресс-конференции в "Лаборатории Касперского", посвященной фестивалю Kaspersky Geek Picnic.

"Нельсон Мандела в 1995 году написал, что главным оружием XXI века станет образование, которое придет на смену ядерному оружию и другому оружию массового поражения XX века. На самом деле, как мне кажется, им станут системы искусственного интеллекта – для их работы, в отличие от атомной бомбы, не нужен ни уран, ни заводы, ни другие труднодоступные вещи, а только кремний и электричество", — заявил французский исследователь.

Как отмечает ученый, сам факт создания или разработки систем искусственного интеллекта невозможно отследить подобно тому, как МАГАТЭ и другие ядерные ведомства отслеживают следы урана, плутония или других радионуклидов рядом с секретными объектами в Северной Корее или Иране. Поэтому появление такого "супероружия" будет крайне сложно или даже невозможно предсказать.

"Политики и представители силовых ведомств Франции, Израиля и многих других стран отрицают, что они разрабатывают подобные системы для ведения кибервойны. Так ли это на самом деле, мы просто не сможем проверить. Но, как мне кажется, эти разработки ведутся, и это — главная стратегическая задача для большинства ведущих держав", — продолжает ученый.

Если это оружие создается, то почему оно пока не используется? Как пояснил Антон Шингарев, вице-президент "Лаборатории Касперского", страны НАТО считают кибератаки эквивалентом физического нападения и оставляют за собой право ответить на подобную угрозу любым способом.

Кроме того, кибероружие сделает уязвимой и атакующую сторону, так как современные промышленные и военные объекты используют примерно одинаковое оборудование, работающее по схожим принципам и подключенное к одной и той же глобальной сети. Соответственно, жертва кибернападения может изучить, чем ее атаковали, и ответить аналогичным образом, а это лишает смысла подобные атаки на государственном уровне.