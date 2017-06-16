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РИА Наука
РИА Наука

Физики: жуки-скарабеи помогут ускорить интернет в несколько раз

18:0716.06.2017
(обновлено: 18:29 16.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаУченые раскрыли секрет золотой окраски жуков-скарабеевУченые раскрыли секрет золотой окраски жуков-скарабеев
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Блестящие золотые жуки-скарабеи приобрели подобную необычную окраску благодаря наличию особых наноструктур в их надкрыльях, которые могут отражать свет, "закрученный" в любую сторону. Их искусственные копии помогут создать сверхбыстрые системы передачи данных, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Interface.

"Блестящий золотой цвет и необычная поляризация света, отраженного от панциря, делает золотых скарабеев действительно уникальными существами по сравнению с тысячами других красивых насекомых и животных планеты. Эти жуки могут послужить примером для разработки новых оптических систем, о которых мы раньше не могли подумать", — рассказывает Пит Вукусич (Pete Vukusic) из университета Эксетера (Великобритания).

В последние годы ученые активно изучают свойства так называемых метаматериалов – искусственных структур из множества отдельных кусочков или наночастиц, способных необычным образом взаимодействовать со светом или другими формами электромагнитного излучения. Метаматериалы, как сегодня считают физики, станут основой сверхбыстрых световых компьютеров будущего и других футуристичных гаджетов.

Так художник представил себе луч лазера, закрученный в спираль
© University at Buffalo
Физики с помощью закрученного луча лазера хотят в разы ускорить интернет

Строго говоря, метаматериалы не являются изобретением человека – похожие на них кристаллы и структуры встречаются на крыльях многих бабочек "металлической" окраски, на панцирях многих других насекомых, крыльях птиц и даже в знаменитых синих складках на мордах павианов-мандрилов.

Вукусич и его коллеги открыли пока самый необычный пример природного метаматериала, изучая структуру крыльев жуков Chrysina resplendens – южноамериканских скарабеев, чьи крылья и панцирь окрашены в ярко-золотой цвет. Сегодня эти жуки являются очень популярными среди коллекционеров, которых привлекает необычная окраска данных насекомых и их крупные размеры.

Так художник представил себе луч света, закрученный в ленту Мебиуса
© Фото : University of Rochester
Физики впервые смогли закрутить луч света в ленту Мебиуса

Еще век назад знаменитый американский физик Альберт Михельсон заметил, что панцирь этих насекомых, питающихся листвой и древесиной высокогорных деревьев, крайне необычно взаимодействует со светом. Он обнаружил, что луч света всегда закручивается в левостороннюю спираль при отражении от тела жука, но не смог найти этому объяснения.

Вукусич и его коллеги выяснили, почему это происходит, изучив структуру поверхности надкрыльев Chrysina resplendens. Они обнаружили, что панцирь жука по сути является сверхсложным метаматериалом, состоящим из огромного числа хитиновых наночастиц толщиной в микрометр, уложенных в своеобразные "штабеля" и повернутых в разные стороны.

Самец пантерного хамелеона с Мадагаскара
© Фото : Michel Milinkovitch
Ученые: камуфляж хамелеонов построен на базе фотонных нанотехнологий

Благодаря этому поверхность крыла превращается в идеальное зеркало, способное отражать не только обычный солнечный свет, но и любую форму поляризованного света, в том числе и излучение, закрученное в спираль. Что интересно, в последнем случае свет остается "закрученным" в ту же самую сторону — если луч был уже закручен направо, то он остается таким после отражения.

Последнее свойство делает скарабеев крайне интересными для ученых с практической точки зрения — спирально закрученный свет и способность его "нормально" отражать позволит физикам в несколько раз ускорить работу интернет-сетей, кодируя информацию в том, как "закручен" свет. Установки, способные производить свет такого типа, уже существуют, однако ни одну из них нельзя уместить внутрь микрочипа. Обнаружение подобной миниатюрной структуры в природе, как заключают авторы статьи, упрощает решение этой задачи.

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