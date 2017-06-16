Биологи МГУ нашли новый антиоксидант, заживляющий раны при диабете

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники биологического факультета и Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова на мышиной модели протестировали антиоксидант, который помогает в лечении диабетических ран. Результаты своей работы ученые описали в статье, которая будет опубликована в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

Нарушение заживления ран является типичным симптомом сахарного диабета второго типа. У больных спонтанно развиваются повреждения кожи на ногах — это явление называется диабетической стопой. Такие раны с трудом поддаются лечению и приобретают хронический характер. В настоящее время не существует эффективных лекарственных средств для лечения диабетических ран. Зачастую единственным вариантом лечения является хирургическая операция, но даже она не всегда приводит к желаемому результату. Также известно, что диабет сопровождается значительным окислительным стрессом, от которого страдают сосуды больных диабетом. Предполагается, что нарушение функций сосудов при диабете — диабетическая ангиопатия — является одной из основных причин нарушения заживления ран."В настоящей работе на мышиной модели диабета второго типа была протестирована эффективность митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1. Обнаружено, что SkQ1 значительно ускорял заживление ран у этих животных: он ускорял эпителизацию ран, образование грануляционной ткани и, что чрезвычайно важно для заживления диабетических ран, стимулировал рост сосудов, восстанавливая нарушенное кровообращение. Эксперименты на клеточных культурах, а также тщательное гистологическое изучение этих ран показало, что SkQ1 нормализует практически все основные этапы ранозаживления, что доказывает важнейшую роль митохондриальных активных форм кислорода в патогенезе диабетических ран", — рассказал один из авторов статьи Роман Зиновкин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела математических методов в биологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова.Напомним, что митохондриальный антиоксидант SkQ1 был разработан под руководством академика Владимира Скулачева — директора Института физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского. Владимир Скулачев известен своими научными трудами по предотвращению старения человеческого организма. Новые исследования этого вещества дают все основания для создания инновационного лекарственного препарата — ранозаживляющего геля на основе SkQ1 для борьбы с диабетическими ранами.