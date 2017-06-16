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РИА Наука
РИА Наука

Биологи впервые сняли на видео процесс удвоения ДНК

10:3016.06.2017
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© James Graham, UC Davis // РИА Новости / Алина ПолянинаВидео процесса сборки индивидуальных нитей ДНКВидео процесса сборки индивидуальных нитей ДНК
© James Graham, UC Davis // РИА Новости / Алина Полянина

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Ученые из США впервые смогли получить фотографии и видеозаписи процесса удвоения ДНК кишечной палочки, который оказался намного более случайным, чем раньше думали биологи, опубликованной в журнале Cell.

"Скорость этого процесса может резко меняться во время сборки молекулы в десятки раз. Оказалось, что работа белков в "сборочном конвейере" ДНК никак не синхронизируется – все происходит случайно и они действуют абсолютно автономно друг от друга", — заявил Стивен Ковальчуковски (Stephen Kowalczykowski) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Одной из отличительных особенностей живых организмов, отделяющей их от вирусов и неживой природы, является их способность самостоятельно создавать копии своего собственного генетического кода, кодирующего все компоненты и процессы, происходящие внутри клеток. Этот процесс, так называемая репликация ДНК, является одной из самых сложных химических реакций во Вселенной.

Белковая молекула FACT, помогающая клетке «прочитать» свою ДНК
© Фото : ИБХ РАН
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В этом процессе, как показывают опыты последних лет, участвует несколько десятков белков, каждый из которых исполняет разные функции. Сначала хромосомы "разматываются" при помощи белка FACT, затем спираль ДНК "распутывает" фермент геликаза, а потом к ним присоединяется белок-"якорь" примаза и особые белки, которые ученые называют ДНК-полимеразами, начинают процесс копирования, считывая спираль и собирая ее аналог из отдельных молекулярных "букв"-нуклеотидов.

Проблема, как рассказывает Ковальчуковски, заключается в том,  что ДНК состоит из двух спиралей, которые полимеразы,  как изначально предполагали ученые, копируют одновременно. Первые наблюдения за этим процессом показали, что на самом деле одна из них копируется быстрее, чем вторая. Вторая полимераза периодически "притормаживает", благодаря чему молекулы белков и их "прислуга" не  мешают друг другу.

Самец мыши, лишенный мужской Y-хромосомы
© Фото : Amanda Shell
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По этой причине многие ученые считали, что работа полимераз каким-то образом синхронизирована друг с другом, однако сам механизм этой синхронизации оставался тайной для них.

Ковальчуковски и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, проследив за копированием коротких нитей ДНК, которые ученые извлекли из кишечной палочки и "приклеили" при помощи модифицированной версии примазы к поверхности стеклянной пластинки.

Эти пластинки биологи поместили в раствор, где находились  ДНК-полимеразы, клеточная "энерговалюта" АТФ и особый набор нуклеотидов, помеченных светящимися белковыми молекулами. Эти белки светились только тогда, когда присоединенный к ним нуклеотид был "прицеплен" к двойной нити ДНК, что позволило команде Ковальчуковского проследить за тем, как росли копии хромосом кишечной палочки.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Как оказалось, секрет работы полимераз заключался в том, что никакой синхронизации между ними нет – процесс репликации и той, и другой нити шел абсолютно случайным образом. При появлении "коллизий" между сборщиками ДНК процесс удлинения нити просто по сути начинался заново.

Открытие этого случайного механизма работы, как полагают ученые, поможет нам понять, как происходят ошибки при копировании ДНК и выяснить, как особенности в работе полимераз влияют на скорость эволюции и накопления мутаций.

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