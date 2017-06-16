Российские ученые изобрели уникальный сорбент для устранения разливов нефти

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) разработали уникальный сорбент, который позволяет устранить нефтяное загрязнение почвы в десять раз эффективнее, чем аналоги, сообщает пресс-служба вуза.

В составе сорбента — микроорганизмы, выделенные из почв в местах нефтезагрязнений, способные разлагать нефть до простых соединений, не обладающих токсичными свойствами. За один теплый сезон вся нефть или нефтепродукты разлагаются до углекислого газа и воды, при этом восстанавливается растительный покров. В естественных условиях процесс восстановления нефтезагрязненных почв проходит в течение десятилетий. Также сорбент не требует сбора и утилизации, в отличие от аналогов.

"Командой ученых Института химических технологий Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева – опорного университета Красноярского края — разработан уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий на нефтепроводе и на предприятиях автотранспорта. …Один кубометр сорбента поглощает одну тонну нефти. Нефтеемкость сорбента выше в 7-10 раз, чем у аналогов", — говорится в сообщении.

Сейчас ученые модифицируют сорбент, пытаясь облегчить условия его нанесения. В перспективе в его производстве будут использоваться кора или опилки — один из путей решения проблемы утилизации отходов деревообработки в Красноярском крае.