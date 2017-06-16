В Москве нашли артефакт, возраст которого может достигать девяти тысяч лет

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Во время работ по программе "Моя улица" археологи нашли в центре Москвы артефакты, возраст которых может достигать 9 тысяч лет, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу.

"На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад", — говорится сообщении.

Древние люди использовали резец для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней, его относят к эпохе неолита (V–III тысячелетия до нашей эры). "Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева", — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, еще один найденный артефакт каменного века, фрагмент концевого скребка, относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его в быту и хозяйстве – например, для работы со шкурами животных.

Сейчас найденные артефакты изучают специалисты. В будущем, по словам Емельянова, находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

Археологический контроль ведется на всех строительных площадках "Моей улицы", отмечается в сообщении. Благодаря работе археологов в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов, а в этом году зафиксированы уже сотни находок. Специалисты обнаружили фундаменты четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II, финно-угорскую "шумящую" подвеску и именное рыбацкое грузило. Также археологи нашли клад медных монет, тайные комнаты в Китайгородской стене и серебро в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.