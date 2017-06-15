За операцию по пересадке легких ребенку хирурги получили премию "Признание"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Врачи центра трансплантологии имени Шумакова поручили премию "Призвание" за первую в России пересадку легких ребенку от взрослого донора, передает корреспондент РИА Новости.

"Видите, сколько людей встали. Результат этого взаимодействия — это то, на чем стоит вся трансплантология… Недаром у многих трансплантационных сообществ символ — кусочек пазла, которые должны сойтись между собой, чтобы получился результат. Эти кусочки пазлов мы сейчас и демонстрируем", — сказал глава центра имени Шумакова, главный трансплантолог России Сергей Готье.

В октябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в РФ успешно прошла первая операция по пересадке легких 13-летней девочке с муковисцидозом. Операция проходила в ФГБУ "Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава РФ.

Премию за операцию, спасшую жизнь человека, получила группа хирургов из Нижнего Новгорода, которая провела удаление тромба из легочной артерии у беременной женщины. Также в этом городе создали биочип для диагностики 15 видов рака, разработчики получили премию за новые методы диагностики. За развитие медицины, представителями немедицинских профессий, премии были удостоены ученые-физики Владимир Хорошков и Геннадий Кленов. Премию вручили группе военных врачей под руководством майора медицинской службы Руслана Гузеева, которые выполняли свой профессиональный долг в Сирии.

Национальная премия "Призвание" учреждена в 2001 году Первым каналом и Минздравом РФ. Идея премии принадлежит ведущей программы "Здоровье" Елене Малышевой, соорганизатором выступил бывший врач "Скорой помощи", народный артист России Александр Розенбаум. Торжественная церемония ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника, который в 2017 году пройдет 18 июня.